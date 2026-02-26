Xử phạt tài xế ôtô cho trẻ nhỏ ngồi ở ghế lái

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết từ phản ánh của người dân, đơn vị nhanh chóng xác minh, xử phạt trường hợp tài xế bế trẻ con, điều khiển ôtô lưu thông trên đường rất nguy hiểm.

Thông tin về trường hợp trên được người dân gửi đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình (Cục trưởng Cục CSGT) với hình ảnh ghi lại cảnh một tài xế điều khiển ôtô BKS: 89A-504.XX lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, Hà Nội) để trẻ em ngồi trước vô lăng, gây nguy hiểm cho người ngồi trong phương tiện cũng như các phương tiện khác.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh người dân ghi lại sáng 22/2 trên đường Vũ Đức Thận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác định người điều khiển ôtô là anh Đ.T.T. (SN 1981, quê tỉnh Hưng Yên) và mời lái xe này lên trụ sở đơn vị làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh Đ.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm trên diễn ra vào chiều 22/2 khi đang điều khiển ôtô lưu thông trên đường Vũ Đức Thận và có cho cháu nhỏ ngồi lên trước vô lăng trong lúc lái xe.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT số 5 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh Đ.T.T. về hành vi "Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ôtô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại ôtô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em" theo quy định tại điểm m, khoản 3, điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Hành vi vi phạm này sẽ bị phạt tiền 900.000 đồng.

CSGT lập biên bản xử phạt tài xế ôtô Đ.T.T.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo việc bế trẻ nhỏ khi đang điều khiển phương tiện giao thông là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường cho cả người lớn và trẻ em. Người dân cần tuân thủ pháp luật, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.