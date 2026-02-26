Truy lùng nghi can người nước ngoài trộm ôtô tại Đà Nẵng

Ngày 26/2, Công an phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra vụ trộm ôtô xảy ra trên địa bàn.

Theo trình báo của nữ chủ xe (trú đường Chính Hữu, phường An Hải), vào sáng 25/2, do gia đình có việc, chị điều khiển ôtô Mercedes biển số 43A-101.24 đến đậu trước số nhà 126 đường Chính Hữu. Đến chiều tối cùng ngày, gia đình phát hiện chiếc xe đã bị mất.

Hình ảnh nghi vấn một người nước ngoài trộm ôtô.

Ngay sau đó, gia đình kiểm tra camera an ninh của một quán ăn gần nơi đậu xe, thì phát hiện đối tượng trộm nghi là một người nước ngoài tiếp cận chiếc xe. Hình ảnh camera cho thấy người này đứng quan sát một lúc, sau đó mở cửa xe, lục tìm bên trong rồi lên xe điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực.

Lãnh đạo Công an phường An Hải cho hay đơn vị đã báo cáo vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự. Hiện, các lực lượng chức năng tổ chức truy xét, điều tra làm rõ vụ trộm.