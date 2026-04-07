TP.HCM sẽ dùng drone, vệ tinh giám sát hoạt động đốt rác ngoài trời

TP.HCM đặt mục tiêu thiết lập các vùng phát thải thấp, đồng thời kiểm soát chặt hoạt động đốt rác ngoài trời bằng công nghệ giám sát hiện đại như camera, vệ tinh, drone.

Giai đoạn 2026-2030, toàn bộ phương tiện giao thông tại TP.HCM sẽ được quản lý khí thải theo lộ trình tiêu chuẩn quốc gia. Ảnh: Duy Hiệu.

UBND TP.HCM vừa chính thức phê duyệt kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giảm nồng độ bụi PM2.5 trung bình qua từng năm, tỷ lệ ngày có chất lượng không khí từ mức trung bình trở lên đạt 75-80%. Bên cạnh đó, 95% người dân được tiếp cận thông tin chất lượng không khí qua nền tảng số.

Thành phố sẽ kiểm soát 100% các nguồn phát thải lớn như xi măng, nhiệt điện, luyện thép, lò hơi; toàn bộ phương tiện giao thông được quản lý khí thải theo lộ trình tiêu chuẩn quốc gia. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch; khuyến khích chuyển đổi xe cá nhân và vận tải sang năng lượng xanh.

TP.HCM cũng sẽ tăng cường vệ sinh công cộng, xử lý bụi, rác tồn đọng; phát triển hệ thống cây xanh đô thị đa tầng; kiểm soát chặt chẽ công trường xây dựng và chất thải xây dựng. Các hoạt động đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định sẽ bị chấm dứt; phụ phẩm hữu cơ được tái sử dụng.

Kế hoạch mới của TP.HCM cũng hướng đến “xanh hóa” công trình xây dựng, với ít nhất 500 công trình xanh vào năm 2030, đồng thời thí điểm hệ thống lọc không khí trong các tòa nhà. Hạ tầng quan trắc, dự báo và cảnh báo chất lượng không khí sẽ được đầu tư hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, chất lượng không khí của thành phố được duy trì ở mức trung bình - tốt (AQI dưới 100).

Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tập trung vào giảm phát thải từ giao thông, công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt.

Thiết lập vùng phát thải thấp, dùng vệ tinh, drone giám sát hoạt động đốt rác ngoài trời

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị thiết lập và triển khai thực hiện vùng phát thải thấp (LEZ), tiến tới hạn chế phương tiện giao thông không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Đơn vị cũng thực hiện quy hoạch và điều tiết các tuyến đường chuyên dụng cho xe trọng tải lớn, xe chở vật liệu xây dựng, điều tiết giao thông khu vực địa bàn cấp phường vào giờ cao điểm.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng phải chịu trách nhiệm xây dựng chính sách ưu đãi, xã hội hóa cho người dân và doanh nghiệp trong chuyển đổi xe gắn máy cũ sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Thành phố áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ miễn giảm phí cho học sinh, sinh viên sử dụng giao thông công cộng; phát triển hệ thống dịch vụ xe đạp công cộng.

Thành phố thực hiện kiểm kê khí thải toàn diện, giám sát tự động các nguồn thải lớn, kết nối dữ liệu về hệ thống quản lý; đồng thời rà soát, di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm khỏi nội đô.

Trong lĩnh vực xây dựng, TP.HCM dự kiến áp dụng các biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt như che chắn, rửa xe, phun sương; tăng cường vệ sinh đường phố bằng thiết bị chuyên dụng và công nghệ mới.

Thành phố cũng sẽ kiểm soát chặt các hoạt động đốt rác ngoài trời bằng công nghệ giám sát hiện đại như camera, vệ tinh, drone. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đảm bảo xử lý nghiêm các vi phạm về xả thải và gây ô nhiễm không khí.

Bên cạnh các giải pháp kể trên, TP.HCM cho biết sẽ đầu tư mạng lưới quan trắc tự động, ứng dụng AI, IoT, Big Data để phân tích, dự báo và cảnh báo ô nhiễm. Khi chỉ số AQI ở mức nguy hại kéo dài, thành phố sẽ triển khai truyền thông khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ xử lý khí thải và tái chế phụ phẩm.

TP.HCM ưu tiên nguồn lực tài chính, phát triển công viên và cây xanh, đồng thời xây dựng và hoàn thiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí đồng bộ, tích hợp dữ liệu quốc gia để triển khai hiệu quả trên toàn địa bàn.

Đầu tháng 4 trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đề xuất chủ trương miễn vé xe buýt, nhằm giúp giảm chi phí đi lại, thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng để hạn chế ùn tắc, ô nhiễm. Khi thực hiện, đây sẽ là lần đầu toàn bộ người dân thành phố được đi xe buýt miễn phí, thay vì một số nhóm khách như hiện nay. Thành phố dự kiến chi khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm để miễn phí hoạt động này.