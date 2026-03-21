Bộ Xây dựng khuyến khích chuyển xe chạy xăng sang xe điện

Việc chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch đang được xem là định hướng chiến lược giúp các doanh nghiệp vận tải tối ưu chi phí, góp phần bình ổn thị trường.

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát, tối ưu hóa phương án tổ chức hoạt động.

Doanh nghiệp cần bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế tối đa tình trạng xe chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu suất. Việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành cũng được nhấn mạnh như một đòn bẩy để tối ưu hóa chi phí.

Một trong những giải pháp được Bộ Xây dựng nêu ra là đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện và năng lượng sạch. Đây là bước đi quan trọng nhằm giảm sự phụ thuộc của ngành vận tải vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống, từ đó tạo ra lá chắn bảo vệ doanh nghiệp trước các cú sốc về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Bộ Xây dựng khuyến khích các doanh nghiệp vận tải chuyển đổi sang phương tiện chạy xăng sang xe điện. Ảnh: Lộc Liên.

Trên thực tế, làn sóng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Các mô hình taxi điện, xe buýt điện công cộng và thậm chí là xe tải nhẹ chạy điện đang dần thay thế phương tiện sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Việc chuyển đổi sang xe điện không chỉ giúp các doanh nghiệp vận tải cắt giảm đáng kể chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng, mà còn mang lại trải nghiệm êm ái, an toàn hơn cho hành khách.

Bộ Xây dựng, khuyến khích doanh nghiệp vận tải sử dụng xe điện chính là một trong những biện pháp căn cơ nhất để củng cố an ninh năng lượng quốc gia, giảm thiểu áp lực nhập khẩu xăng dầu và hiện thực hóa cam kết đưa mức phát thải ròng về "0" (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Hiện tại, các cơ quan quản lý chuyên ngành đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường năng lượng để kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp. Mục tiêu cao nhất là hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống người dân, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa không bị đứt gãy.