TP.HCM sẽ có thêm 5 trường THPT công lập mới

Ngày 23/4, thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết thành phố sẽ chính thức đưa vào vận hành 5 ngôi trường mới ngay trong mùa tuyển sinh năm nay. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này là việc tối ưu hóa quỹ đất công thông qua chuyển đổi công năng.

Cụ thể, 3 cơ sở giáo dục mới sẽ được hình thành trên nền các trụ sở cũ, bao gồm:

Trụ sở UBND quận 12 cũ: Chuyển đổi thành trường liên cấp (từ tiểu học đến THPT).

Trụ sở UBND quận Tân Phú cũ: Cải tạo thành trường THPT.

Trường Trung cấp nghề: Được nâng cấp, chuyển đổi để tiếp nhận học sinh hệ phổ thông.

Trong số 5 cơ sở giáo dục mới, có 2 dự án được xây dựng hoàn toàn là trường THPT tại Phú Mỹ (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) và trường THPT tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ).

Với quy mô dự kiến 15 lớp 10 mỗi trường, tổng cộng sẽ có thêm khoảng 3.400 chỉ tiêu công lập được bổ sung vào hệ thống.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi năm nay thành phố ghi nhận con số kỷ lục với hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng vọt 43.000 em so với năm trước. Trong bối cảnh hệ thống công lập chỉ đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu, việc bổ sung thêm hàng nghìn suất học là nỗ lực rất lớn để giảm tải áp lực cho phụ huynh và học sinh.

Theo báo cáo về thực trạng mạng lưới trường lớp được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố ngày 10/3, năm nay TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 em so với năm trước.

Mức tăng tập trung chủ yếu ở khu vực TP.HCM cũ với hơn 27.000 học sinh, trong khi Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần lượt tăng hơn 8.400 và 7.200 em.

Trước áp lực gia tăng số lượng học sinh, Sở GD&ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 em vào lớp 10 công lập trong năm học tới, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 70%. Khoảng 51.000 học sinh còn lại dự kiến theo học tại các trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

2026 là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Thành phố dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào ngày 1-2/6. Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc xác định sớm thời gian thi nhằm bảo đảm hoàn thành chương trình năm học đúng tiến độ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp trong năm học 2026-2027.

Các môn thi của năm nay vẫn được duy trì như các năm trước, gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút