Cậu bé tiểu học Trung Quốc khiến hàng chục triệu người xúc động

Câu chuyện về cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc, sống nương tựa vào ông nội 73 tuổi, đang gây xúc động mạnh khi thu hút tới 46 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Zichen và ông nội. Ảnh: Weibo.

Cậu bé, biệt danh Zichen, là học sinh tiểu học tại một ngôi làng thuộc huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Theo một phóng sự của Đài truyền hình Hà Nam, vài năm trước, cha của Zichen qua đời vì bệnh hiểm nghèo, mẹ rời đi và tái hôn, bà nội cũng đã mất từ lâu. Cậu bé em sống cùng ông - người thân duy nhất còn lại.

Dù mới 9 tuổi, Zichen đã quán xuyến toàn bộ việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, phơi quần áo. Sự hiểu chuyện của em khiến ông nội vừa thương vừa day dứt.

“Tôi cảm thấy có lỗi vì không thể mang lại cho cháu một cuộc sống tốt hơn”, ông nói với đài truyền hình.

Mỗi khi suất ăn ở trường có thịt, cậu bé đều để dành và mang về cho ông. "Ông không ăn những món đắt tiền như thịt. Cháu sợ nếu không ăn thịt, ông sẽ không sống lâu. Vì vậy, cháu mang thịt về để ông có thể khỏe mạnh”, cậu bé nói.

Những dịp lễ, khi chứng kiến bạn bè được cha mẹ đón về đoàn tụ, Zichen thường lặng lẽ buồn tủi. Theo lời ông, em thường khóc trong giấc ngủ vì mơ thấy cha. Ông chỉ mong có thể sống thật lâu để tiếp tục ở bên và nhìn cháu trưởng thành.

Câu chuyện cũng khiến cô giáo của em, họ Vương, không kìm được nước mắt. Cô nói với ông của Zichen rằng nếu một ngày ông qua đời, cô sẽ nhận nuôi và chăm sóc em.

"Nếu không may có chuyện gì với ông, đứa bé này sẽ là con tôi. Tôi xin hứa sẽ nuôi cháu đến lúc trưởng thành", cô nói.

Chỉ sau một thời gian ngắn, câu chuyện của Zichen đã thu hút 46 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, thúc đẩy chính quyền địa phương phải vào cuộc hỗ trợ.

Hiện, Ủy ban làng cùng Liên đoàn Phụ nữ và Trẻ em địa phương đang xem xét các chính sách để hỗ trợ gia đình em.

Trên mạng xã hội, câu chuyện đã khơi dậy làn sóng cảm thông mạnh mẽ. Nhiều người bày tỏ mong muốn được quyên góp giúp đỡ, có người xúc động trước tấm lòng của cô giáo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ trích sự nhẫn tâm của người mẹ khi bỏ rơi con từ nhỏ.