Trường đại học top đầu Trung Quốc xin lỗi

Sau khi vấp phải cáo buộc mang định kiến giới, một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi và rút lại phim ngắn trong dịp kỷ niệm 130 năm.

Ngày 31/3, Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) công bố bộ phim đánh dấu kỷ niệm 130 năm thành lập. Video có tên “No 800 of Dongchuan Road” (Số 800 đường Đông Xuyên - PV), được đặt theo địa chỉ khuôn viên Mẫn Hàng (Thượng Hải) của trường. Phần lớn sinh viên học tập và sinh hoạt tại khuôn viên này.

Tuy nhiên, bộ phim nhanh chóng gây tranh cãi vì có cảnh một nam sinh chơi thể thao điện tử trong ký túc xá, còn một nữ sinh đảm nhận vai chính trong một đoàn múa.

Video được chú thích: “Theo thời gian, huyền thoại eSports trở thành lập trình viên, còn diễn viên chính trên sân khấu trở thành một người mẹ".

Điều này thổi bùng làn sóng phẫn nộ, cho rằng đoạn phim mang nội dung định kiến giới. Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Một số người đặt câu hỏi về quy trình kiểm duyệt của trường.

“Tôi sốc trước những thông điệp mà trường truyền tải. Vậy những cô gái được đào tạo ở đây suốt nhiều năm chỉ có sứ mệnh sinh con hay sao?”, một người bày tỏ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng video chỉ nhằm thể hiện những thay đổi theo thời gian.

“Video muốn cho thấy những thay đổi lớn khi năm tháng trôi qua. Thực tế, nhiều nữ sinh sau khi tốt nghiệp cũng trở thành mẹ. Đó là một trong những vai trò của họ, dù không phải tất cả. Tôi không nghĩ đây là sai lầm nghiêm trọng”, người khác viết.

Trong khi đó, nữ sinh đóng vai chính trong đội múa cho biết cô “sững sờ” khi đọc phần chú thích.

“Là diễn viên trong video, tôi rất tức giận. Một nam sinh chơi game điện tử rồi trở thành lập trình viên ở công ty lớn - điều đó thể hiện sự phát triển sự nghiệp của anh ta. Nhưng với chúng tôi, dù xuất sắc đến đâu thì danh tính cuối cùng cũng chỉ là một người mẹ. Họ đã sai khi dùng hình ảnh của tôi trong video vì phần chú thích hoàn toàn không phải điều tôi muốn”, nữ sinh giấu tên nói với Yueniu Video.

Trước phản ứng của dư luận, nhà trường đã ra thông báo xin lỗi.

“Bộ phim ngắn của chúng tôi thu hút nhiều chú ý do quá trình kiểm duyệt thiếu cẩn trọng và sai sót trong công việc. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất”, Đại học Giao thông Thượng Hải cho hay đã gỡ video và “liên hệ, xin lỗi” các sinh viên tham gia.

Trường cũng khẳng định: “Mỗi sản phẩm sáng tạo về đời sống học đường đều thể hiện tình cảm của chúng tôi dành cho ngôi trường. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và siết chặt kiểm soát chất lượng trong tương lai, hy vọng không phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của công chúng".

Hiện, phiên bản đầy đủ của bộ phim không còn xuất hiện trên trang chính thức của trường. Mạng xã hội Trung Quốc chỉ còn lan truyền đoạn ngắn vài giây gây tranh cãi.

Đại học Giao thông Thượng Hải được thành lập ngày 6/4/1896. Đây là ngôi trường đại học trọng điểm của Trung Quốc, nằm trong các dự án 985, 211, Song nhất lưu. Trên bảng xếp hạng đại 2026 của QS, trường xếp hạng 47 trên toàn thế giới.

Đại học Giao thông Thượng Hải giảng dạy 75 chuyên ngành đại học, với các ngành thế mạnh như Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật cơ khí, Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Khoa học và công nghệ điện tử, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ điều khiển, Khoa học và kỹ thuật máy tính,...