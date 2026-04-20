Cô gái tốt nghiệp đại học về quê nuôi 60.000 con rắn độc, kiếm tiền tỷ

Trở về quê sau khi tốt nghiệp đại học, một nữ cử nhân tại Trung Quốc cùng cha nuôi hơn 60.000 con rắn độc, thu về hơn 140.000 USD mỗi năm từ việc bán nọc rắn phục vụ nghiên cứu y học.

Qin nối nghiệp nuôi rắn của cha sau khi tốt nghiệp đại học. Ảnh: SCMP.

Cô gái họ Tần, sinh năm 1995 tại Quảng Tây, Trung Quốc, gây chú ý khi về quê xây dựng mô hình nuôi rắn, mang lại thu nhập hơn một triệu nhân dân tệ (khoảng 147.000 USD ) mỗi năm từ việc bán nọc rắn phục vụ nghiên cứu y học.

Theo SCMP, sau hai năm tốt nghiệp đại học, cô quyết định trở về làng để phụ giúp cha phát triển mô hình nuôi rắn. Hiện, trang trại do cô quản lý có hơn 60.000 con bò sát, trong đó có trên 50.000 con rắn rắn lục mũi hếch và gần 10.000 con rắn hổ mang.

Ban đầu, cha cô phản đối vì lo ngại mức độ nguy hiểm, song khi quy mô chăn nuôi mở rộng vượt khả năng kiểm soát của một người, cô đã tham gia hỗ trợ.

Chia sẻ về việc nuôi rắn, cô Tần cho biết rắn lục mũi hếch phải được ép ăn thức ăn đã chuẩn bị sẵn, trong khi việc tiếp xúc gần với loài này luôn tiềm ẩn rủi ro. Dù vậy, nữ cử nhân không quá sợ hãi bởi đã quen với công việc từ nhỏ, cha cô thậm chí đã nuôi rắn từ trước thời điểm cô chào đời.

Các sản phẩm từ rắn tại trang trại của cô Tần được khai thác đa dạng. Rắn phơi khô, mật rắn và dầu rắn được sử dụng trong y học cổ truyền, còn nọc rắn được chiết xuất phục vụ nghiên cứu y học. Mỗi con rắn lục mũi hếch hiện có thể lấy nọc hai lần mỗi tháng.

Trên thị trường, nọc rắn có giá dao động từ 40-200 nhân dân tệ mỗi gram (tương đương 6- 30 USD ), tùy chất lượng. Thịt rắn được bán với giá 200-300 nhân dân tệ mỗi con, trong khi các cá thể lớn có thể đạt hơn 1.000 nhân dân tệ. Sau khi trừ chi phí nhân công và vận hành, mô hình này mang lại lợi nhuận hơn một triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Câu chuyện của cô thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước mức thu nhập cao đi kèm với rủi ro lớn, đồng thời đánh giá đây không phải công việc mà ai cũng có thể theo đuổi. Một số ý kiến khác cho rằng cô là người dũng cảm và xứng đáng với thành quả đạt được.