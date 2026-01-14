TP.HCM quyết liệt sau vụ việc tại TT Hội nghị và tiệc cưới Adora

Sau phản ánh về vệ sinh an toàn thực phẩm tại hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ tổng kiểm tra các nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị trên toàn địa bàn.

Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora (TP.HCM) không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Huy.

Trao đổi với báo chí về việc điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora (TP.HCM) không bảo đảm, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết đơn vị sẽ siết chặt công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, trọng tâm là các nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị quy mô lớn, nơi phục vụ số lượng lớn thực khách mỗi ngày.

"Việc kiểm tra sẽ được triển khai song song giữa kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm nếu có", ba Lan nói.

Theo bà Lan, thời gian qua, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vẫn duy trì công tác kiểm tra thường xuyên. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tuy nhiên, trước những phản ánh mới liên quan đến hệ thống Adora, Sở đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố, với phạm vi và mức độ giám sát chặt chẽ hơn.

Đợt rà soát này tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các nhà hàng tiệc cưới. Nội dung kiểm tra bao gồm việc rà soát hồ sơ pháp lý, các giấy phép và chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm. Đánh giá điều kiện về con người như sức khỏe, kiến thức và việc thực hành vệ sinh của nhân viên trực tiếp tham gia chế biến, phục vụ.

Ngoài ra, đoàn sẽ kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến và bảo quản thực phẩm. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm theo quy định.

Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc về tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe đối với tất cả những người trực tiếp chế biến, phục vụ thực phẩm, không phân biệt lao động chính thức hay lao động thời vụ. Đây là điều kiện quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng, trung tâm hội nghị.

Liên quan đến vụ việc tại hệ thống Adora, trước đó Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về tình trạng mất vệ sinh tại khu vực bếp ăn của Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Adora. Ngay sau đó, Cục đã có văn bản yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong văn bản chỉ đạo, Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu được phát hiện, không chỉ đối với hệ thống Adora mà còn đối với các cơ sở tổ chức sự kiện, nhà hàng tiệc cưới khác trên địa bàn TP.HCM. Kết quả kiểm tra và biện pháp xử lý phải được công khai để cảnh báo cho cộng đồng, đồng thời báo cáo về Cục theo quy định.

Vụ việc tại Adora đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong bối cảnh TP.HCM bước vào mùa cao điểm tổ chức tiệc cưới, hội nghị, sự kiện đông người.