Đề nghị kiểm tra bếp ăn của nhà hàng tiệc cưới Adora ở TP.HCM

Cục An toàn thực phẩm đề nghị TP.HCM kiểm tra khẩn nhà hàng tiệc cưới Adora sau phản ánh bếp ăn không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

Văn bản do ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ký ban hành, yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực bếp ăn của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora.

Theo nội dung văn bản, ngày 13/1, cơ quan này nhận được phản ánh của báo chí liên quan việc điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora (TP.HCM) không bảo đảm. Thông tin phản ánh đã được Cục tiếp nhận và đính kèm trong hồ sơ gửi cơ quan chức năng địa phương.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora.

Việc kiểm tra cũng cần được mở rộng đối với các cơ sở tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Cục yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, đồng thời chủ động công khai kết quả xử lý để cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm. Việc triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026 cũng được nhấn mạnh. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Cục theo đúng quy định.