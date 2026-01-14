Nâng ngực đón năm mới

Sau sinh con thứ hai, chị Huỳnh Thị Hà mang theo nỗi tự ti về cơ thể suốt nhiều năm. Quyết định nâng ngực đến với chị chậm rãi, dè dặt hơn vì căn bệnh vảy nến.

Sau khi sinh con thứ hai, chị Huỳnh Thị Hà (37 tuổi, Đồng Nai) bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể. Vòng một chảy xệ theo thời gian âm thầm bào mòn sự tự tin của chị, nhất là trong đời sống vợ chồng.

Sau nhiều năm ưu tiên gia đình và gác lại những mong muốn cá nhân, chị lần đầu nghĩ đến việc làm điều gì đó cho chính mình. Ý định cải thiện vòng một đưa chị đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM, dù trong lòng vẫn còn không ít băn khoăn khi bản thân đang sống chung với bệnh vảy nến.

Ca phẫu thuật đặc biệt

Sau nhiều lần hội chẩn, tình trạng vảy nến của chị Hà được đánh giá là ổn định nhờ duy trì điều trị bằng thuốc sinh học phân tử. Khi các điều kiện an toàn được cân nhắc kỹ lưỡng, chị nhận được cái gật đầu đầy thận trọng từ Hội đồng Vẩy nến.

Ca phẫu thuật được thực hiện sau khi được Hội đồng Vảy nến chấp thuận.

Ngay khi kim truyền chuẩn bị được đưa vào tĩnh mạch, chị Hà khẽ nhắm chặt mắt, miệng liên tục lẩm bẩm: “Em sợ quá bác sĩ ơi”. Sự lo lắng hiện rõ qua đôi tay run rẩy và nhịp tim tăng dần từng chút một.

Biết đây là trường hợp đặc biệt, ê-kíp gây mê hồi sức nhẹ nhàng trò chuyện, liên tục trấn an để chị giữ bình tĩnh.

“Bệnh vảy nến không ảnh hưởng đến quá trình nâng ngực, chị có thể yên tâm”, PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, trấn an.

Khoảng 7h50, ca phẫu thuật bắt đầu. Trong phòng mổ rộng hơn chục mét vuông, vang lên tiếng xì xèo đều đều của dao siêu âm Harmonic khi chạm vào mô, xen lẫn tiếng “tít tít” ổn định từ hệ thống theo dõi sinh hiệu.

Trước khi phẫu thuật, ê-kíp đã cẩn thận đo thể tích ngực, xác định các mốc giải phẫu và thiết kế đường mổ chi tiết, trong đó từng milimét đều được tính toán kỹ lưỡng.

Ngay sau khi rạch một đường mổ khoảng 3,5 cm và tiếp cận dưới cơ ngực lớn, bác sĩ bắt đầu quá trình bóc tách mô để tạo khoang đặt túi. Sau các thao tác cẩn thận, từng lớp mô được mở dần. Dao phẫu thuật di chuyển chậm rãi, chính xác, vừa tạo khoảng trống cần thiết, vừa hạn chế chảy máu. Sau khoảng 20 phút làm việc tỉ mẩn của ê-kíp, khoang đặt túi dần được hình thành rõ, cân đối hai bên, sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Khi khoang đặt túi đã sẵn sàng, PGS.TS.BS Hiếu Liêm áp dụng công nghệ đưa túi “không chạm”, sử dụng túi kháng sinh chuyên biệt để đưa túi ngực vào khoang đã tạo sẵn, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Trước đó, túi ngực được ngâm trong dung dịch nước muối vô trùng nhằm đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ cẩn thận bóc tách mô, tạo khoang đặt túi cho chị Hà.

Không gian phòng mổ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy móc vận hành đều đặn và những trao đổi ngắn gọn giữa các thành viên trong ê-kíp. Khi túi ngực đã được đưa vào, bác sĩ tiến hành điều chỉnh vị trí và độ cân đối hai bên, kiểm tra độ ổn định của túi trong khoang.

Túi ngực được lựa chọn là Motiva, dòng sản phẩm sản xuất tại Mỹ và đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận. Đây là loại túi có độ mềm dẻo cao, mang lại cảm giác tự nhiên khi chạm vào. Khi cơ thể ở tư thế nằm, túi ngực trải đều; còn khi đứng, dáng túi đổ nhẹ xuống theo trọng lực, giúp bầu ngực giữ được phom dáng mềm mại, gần với cấu trúc ngực thật.

Sau khi thống nhất với chị Hà, ê-kíp phẫu thuật đặt túi 335 ml, độ nhô 4,6 cm nhằm đạt sự cân đối và hài hòa tổng thể.

Các bước kỹ thuật chính đã hoàn tất, bác sĩ chuyển sang khâu đóng vết mổ. Các lớp mô được khép lại theo đúng cấu trúc giải phẫu, mũi khâu đều tay, chắc chắn nhưng tiết chế để hạn chế tổn thương mô. Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ, chị Hà được đưa ra khỏi phòng mổ trên băng ca và chuyển sang khu hồi sức. Bầu ngực chị đã được tạo hình rõ nét, căng vừa phải, ổn định.

Theo đánh giá của bác sĩ, ngay trong buổi chiều cùng ngày, chị có thể sinh hoạt nhẹ nhàng và tắm rửa như bình thường. Túi ngực được khuyến cáo theo dõi lâu dài và thay thế sau khoảng 10-15 năm, tùy tình trạng và nhu cầu của người bệnh. “Bệnh nhân hồi phục rất ổn định, chị không có cảm giác đau và đã được xuất viện vài ngày sau đó”, PGS Liêm nói với Tri Thức - Znews.

Ca phẫu thuật lấy lại sự tự tin cho phụ nữ

Nâng ngực được xem là một trong những can thiệp phổ biến nhằm cải thiện kích thước, hình dáng và sự cân đối của vòng một. Mục tiêu của phẫu thuật không chỉ dừng lại ở việc làm ngực lớn hơn, mà là tạo sự hài hòa với tỷ lệ cơ thể, giúp người phụ nữ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn với hình ảnh của chính mình.

Theo các chuyên gia thuộc Hội đồng Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (ABCS), không có một “mẫu số chung” cho những người lựa chọn nâng ngực. Nhiều phụ nữ tìm đến phẫu thuật không đơn thuần vì mong muốn tăng kích thước vòng một, mà để khắc phục tình trạng ngực không đều, dị dạng ngực bẩm sinh, hoặc lấy lại độ đầy đặn đã mất sau mang thai và cho con bú. Với một số người, đó là cách để cơ thể cân đối hơn với vóc dáng, hoặc đơn giản là cải thiện cảm nhận về bản thân trong sinh hoạt hàng ngày.

Về kỹ thuật, nâng ngực hiện nay chủ yếu được thực hiện bằng cách đặt túi độn silicone hoặc túi nước muối. Những năm gần đây, túi silicone kết dính cao, thường gọi là “gummy bear”, ngày càng được ưa chuộng nhờ cảm giác chắc và khả năng giữ form tốt.

Bên cạnh đó, một số phụ nữ chọn nâng ngực bằng mỡ tự thân. Phương pháp này sử dụng mỡ lấy từ chính cơ thể, thường ở bụng, đùi hoặc hông, để cấy vào ngực, giúp tăng thể tích vừa phải. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn cải thiện nhẹ kích thước hoặc độ cân đối, ưu tiên vẻ tự nhiên và không sử dụng túi độn.

Phẫu thuật nâng ngực mang lại sự hài hòa, giúp chị em phụ nữ tự tin hơn với hình thể của mình.

Sau phẫu thuật nâng ngực, người bệnh nên vận động nhẹ nhàng như ngồi, đứng và đi lại sớm để phòng ngừa cục máu đông, nhưng cần tránh gắng sức trong vài ngày đầu, hạn chế cử động tay và không nâng vật nặng quá 2,3 kg. Việc trở lại sinh hoạt hay công việc nhẹ chỉ nên thực hiện khi có sự cho phép của bác sĩ.

Để hỗ trợ lành thương, người bệnh được khuyến nghị ngủ ngửa trong nhiều tuần, tránh nằm sấp hoặc nghiêng. Về vệ sinh cá nhân, có thể tháo băng ngoài và tắm vòi sen từ ngày thứ hai sau mổ, lau khô nhẹ nhàng vùng băng, đồng thời tránh tắm bồn, ngâm nước hay bơi lội trong thời gian hồi phục; áo ngực hậu phẫu cần được mang theo chỉ định để nâng đỡ túi độn và hỗ trợ quá trình lành thương.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng theo thời gian, sự thay đổi của cơ thể, mang thai hoặc lão hóa có thể ảnh hưởng đến kết quả, và một số trường hợp cần can thiệp bổ sung.