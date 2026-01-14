Tê bì tay chân, chuột rút buổi sáng là dấu hiệu bệnh gì?

Thường xuyên bị tê bì tay chân, chuột rút khi thức dậy vào buổi sáng có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng công việc và hoạt động trong ngày.

Tê bì chân tay khi thức dậy có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm. Ảnh: Bmjtherapy.

Bạn đã bao giờ bị chuột rút, tê bì tay chân ngay sau khi thức dậy? Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng này thường là ngủ sai tư thế hoặc ngủ nghiêng đè một bên tay chân quá lâu. Điều này tạo ra áp lực quá mức lên cánh tay, bắp chân, chèn ép các dây thần kinh ở khu vực đó và gây tê.

Tuy nhiên, nếu tình trạng tê bì diễn ra liên tục mỗi ngày, có thể có nguyên nhân tiềm ẩn hoặc một bệnh mạn tính nào đó. Cảm giác tê hoặc ngứa ran ở tay hoặc chân được biết đến là triệu chứng của bệnh thần kinh ngoại biên. Đây là tình trạng phát triển khi các dây thần kinh ở các chi của cơ thể bị tổn thương.

Bệnh tiểu đường

Theo Healthline, lượng đường trong máu cao, ngay cả khi bạn không bị tiểu đường, có thể gây ra bệnh thần kinh ngoại biên - tình trạng gây tổn thương thần kinh. Lượng đường trong máu cao có khả năng gây tổn thương các mạch máu dẫn máu đến các bộ phận ngoại vi của cơ thể. Thiếu oxy trong máu cũng có thể dẫn đến tổn thương thần kinh gây tê bì.

Trong hầu hết trường hợp, tổn thương thần kinh thường bắt đầu ở bàn chân, sau đó mới đến bàn tay và có thể gây ra cảm giác ngứa ran, tê bì hoặc cảm giác "kim châm". Triệu chứng này có thể dễ nhận thấy hơn khi thức dậy do áp lực kéo dài lên một số dây thần kinh trong khi ngủ.

Thận có vấn đề

Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ, thận hoạt động không đúng cách sẽ khó loại bỏ hết chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Điều này dẫn đến việc tích tụ natri, gây sưng ở mắt cá chân, bàn chân và tay, đặc biệt rõ ràng khi thức dậy buổi sáng. Ngoài ra, tình trạng này còn đi kèm với chuột rút ở chân. Nguyên nhân là sự mất cân bằng nồng độ natri, canxi, kali hoặc các chất điện giải khác có thể làm gián đoạn hoạt động của cơ và dây thần kinh.

Tình trạng này có thể kèm theo đau lưng dai dẳng, buồn nôn và nôn, da khô ngứa và có vấn đề khi đi tiểu (tiểu gấp, không tự chủ, tiểu rắt, nước tiểu có nhiều bọt, màu đậm hơn bình thường...).

Tê bì tay chân thường xuyên có thể gây khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng công việc và hoạt động trong ngày. Ảnh: Smarthallux.

Mỡ máu cao

Triglyceride là dạng chất béo trung tính tồn tại trong máu. Lượng triglyceride trong máu quá cao, nó có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, đột quỵ và bệnh mạch vành.

Khi máu lưu thông kém do tắc nghẽn vi mạch, các dây thần kinh ngoại vi không được cung cấp đủ máu và oxy. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy tê, yếu hoặc ngứa ran ở tay và chân, đặc biệt là khi ngồi lâu hoặc khi ngủ dậy.

Độc tố và thuốc

Theo NDTV, các phương pháp điều trị y tế như hóa trị hoặc thuốc dùng để điều trị các bệnh như bệnh tim hoặc huyết áp có thể dẫn đến bệnh thần kinh ngoại biên. Tiếp xúc với độc tố trong thuốc trừ sâu hoặc các độc tố khác như thủy ngân, asen và chì cũng có thể làm tổn thương tế bào thần kinh.

Thiếu hụt vitamin B12

Vitamin B12 đóng vai trò truyền dẫn tín hiệu thần kinh trong cơ thể. Những người thiếu vitamin B12 và vitamin B6 thường bị tê tay chân.

Lạm dụng rượu

Rượu ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh. Lạm dụng rượu trong thời gian dài có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho các tế bào thần kinh, dễ dẫn đến tê bì tay chân thường xuyên. Thiếu hụt dinh dưỡng do rượu gây ra cũng dẫn đến bệnh thần kinh ngoại biên. Mọi người có thể ngăn chặn tổn thương này bằng cách giảm lượng rượu uống hoặc bỏ rượu hoàn toàn.

Các bệnh khác

Các bệnh lý khác như viêm khớp dạng thấp, HIV/AIDS, giang mai, đột quỵ, đa xơ cứng và lupus ban đỏ cũng có thể gây ra bệnh thần kinh ngoại biên.

Bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu:

Cảm thấy tê bì chân tay sau chấn thương đầu;

Bị tê bì mỗi ngày;

Bị suy giảm sức khỏe tổng quát cùng với tình trạng tê bì;

Bị đau bất thường ở cổ, ngón tay hoặc cẳng tay.