Cách giảm đau họng tự nhiên tại nhà

Bạn không cần phụ thuộc hoàn toàn vào siro ho để giảm đau họng. Một số biện pháp tự nhiên có thể thực hiện tại nhà giúp làm dịu cổ họng và giảm ho hiệu quả.

Một số nguyên liệu tự nhiên như giấm táo, chanh, mật ong... có thể hỗ trợ giảm đau họng. Ảnh: Tạo bởi AI.

Đau họng và ho là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, bạn không cần dùng thuốc hay siro ho để giảm triệu chứng. Các biện pháp tự nhiên và phương pháp điều trị tại nhà có thể giúp giảm đau, chống viêm và làm dịu cổ họng.

Những phương pháp này giúp tạo lớp bảo vệ trên niêm mạc, giảm kích ứng và hỗ trợ cơ thể tự phục hồi, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thuốc. Tuy nhiên, luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

1. Giấm táo – mật ong: Thức uống làm giảm đau họng

Pha giấm táo với nước ấm và mật ong là một giải pháp đơn giản giúp làm dịu cơn đau họng. Axit trong giấm táo có khả năng chống vi khuẩn, trong khi mật ong bao phủ cổ họng, tạo lớp màng bảo vệ và làm dịu cơn đau.

Cách dùng: Pha 1–2 thìa cà phê giấm táo vào 200 ml nước ấm, thêm 1 thìa mật ong và uống khi còn ấm. Giải pháp này vừa an toàn vừa dễ thực hiện, đặc biệt cho người muốn tránh dùng thuốc.

Pha giấm táo với nước ấm và mật ong giúp làm dịu cơn đau họng.

2. Trà gừng - chanh: Kháng viêm và làm dịu

Gừng nổi tiếng với tác dụng kháng khuẩn và chống viêm, hỗ trợ giảm đau họng hiệu quả. Ngâm vài lát gừng tươi trong nước nóng khoảng 5–10 phút. Thêm vài giọt nước cốt chanh và một ít mật ong để tăng hiệu quả làm dịu cổ họng.

Tác dụng: Giảm viêm, làm dịu rát và hỗ trợ giảm ho tự nhiên.

3. Mật ong: Thảo dược chống viêm tự nhiên

Mật ong là một trong những phương pháp phổ biến và được khoa học công nhận để giảm đau họng và ho. Điều này là do mật ong có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn, giúp làm dịu cổ họng. Nghiên cứu cho thấy mật ong có thể giúp giảm ho về đêm ở trẻ em và người lớn, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Cách dùng: Uống trực tiếp 1–2 thìa hoặc pha vào nước ấm hoặc trà thảo mộc để tăng tác dụng.

4. Trà bạc hà: Làm dịu cổ họng tức thì

Bạc hà chứa menthol, có tác dụng làm dịu cổ họng, giúp giảm kích ứng và làm loãng dịch nhầy. Cảm giác mát lạnh giúp giảm rát họng, trong khi các đặc tính kháng khuẩn và chống viêm nhẹ hỗ trợ làm dịu ho và khó chịu ở cổ họng.

Cách dùng: Pha trà bạc hà ấm và uống từng ngụm nhỏ.

Trà bạc hà hỗ trợ giảm ho và khó chịu ở cổ họng.

5. Xịt hoặc trà từ cây xô thơm và cúc tím

Cây xô thơm và cúc tím là hai loại thảo dược có đặc tính chống viêm, có thể được dùng làm thuốc xịt họng tự chế hoặc trà. Theo nghiên cứu, hỗn hợp thảo dược này có thể giảm đau họng tương tự một số loại thuốc xịt sát trùng, giúp cổ họng dịu và giảm kích ứng

Cách dùng: Ngâm lá xô thơm và cúc tím trong nước nóng để pha trà hoặc làm dung dịch xịt họng.

6. Súc miệng bằng nước muối: Phương pháp cổ điển nhưng hiệu quả

Súc miệng bằng nước muối ấm là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện, nhưng rất hiệu quả: Giúp giảm sưng, hút dịch khỏi mô họng bị viêm, từ đó giảm đau và kích ứng. Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi cổ họng bị rát và khô, giúp làm dịu nhanh các triệu chứng khó chịu.

Cách làm: Pha 1/2–1 thìa cà phê muối vào 200 ml nước ấm, súc miệng 2–3 lần/ngày.