TP.HCM phân làn lại tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn

TP.HCM điều chỉnh phân làn xe trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, không để xe máy chạy gần với xe đầu kéo container, ôtô tải nặng.

Mỹ Phước - Tân Vạn là tuyến đường xương sống, góp phần đưa hạ tầng giao thông khu vực Bình Dương phát triển. Ảnh: Duy Hiệu.

Những ngày qua, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông giữa xe tải đầu kéo và xe máy. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hàng loạt xe đầu kéo chạy sai làn, dừng đỗ không đúng nơi quy định, sử dụng điện thoại trong khi đang điều khiển xe, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức phân làn trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, cụ thể ở hai đoạn: từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt.

Ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng số 2 (Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM) cho hay trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nhân viên Tập đoàn Becamex đang tháo dỡ các biển báo phân làn cũ và thay bằng biển báo mới theo chỉ đạo của Sở.

Sở Xây dựng TP đề nghị tập đoàn hoàn thành việc thay mới vào ngày 14/11.

Theo thông báo, việc tổ chức phân làn sẽ được quy định cụ thể như sau: Làn đường 1 (sát dải phân cách giữa) sẽ cho các loại xe ôtô lưu thông; làn đường 2 tổ chức cho các loại xe ôtô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông; làn đường 3 (sát vỉa hè) tổ chức cho các loại xe môtô, xe 2 bánh và 3 bánh lưu thông.

Với thay đổi này, xe máy sẽ không chạy gần với xe đầu kéo container, ôtô tải nặng từ đó kỳ vọng giảm nguy cơ va chạm giữa xe đầu kéo và người đi xe máy.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu đã được lắp đặt trên tuyến đường.

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài gần 60 km, kết nối với các khu công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương cũ gồm Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát và huyện Bàu Bàng. Là trục giao thông huyết mạch, tuyến đường này mỗi ngày đón hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông, chủ yếu là xe container và xe tải trọng lớn.

Đây cũng là điểm nóng về tai nạn giao thông. Theo cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân chính là xe container không tuân thủ quy định về làn đường.