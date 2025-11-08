Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, hai người tử vong tại chỗ ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 8/11/2025 11:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cú va chạm mạnh giữa xe đầu kéo và xe máy tại đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến xe máy và các nạn nhân bị cuốn vào gầm xe đầu kéo.

Dau keo cuon xe may anh 1

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Nguồn: TTXVN.

Khoảng 10h ngày 8/11, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khiến hai người tử vong và một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe đầu kéo lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn theo hướng từ ngã tư An Phú đi Quốc lộ 1K.

Khi đến khu vực giao nhau với Quốc lộ 1K, tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy và các nạn nhân bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

