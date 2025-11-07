Chim ‘khổng lồ’ bất ngờ chạy trên đường phố TP.HCM

Một con chim lớn, được xác định là loài đà điểu chạy trên đường phố ở TP.HCM. Không ít người đi đường chạy theo, dùng điện thoại quay lại cảnh tượng hiếm hoi.

Đà điểu bất ngờ chạy trên đường phố TP.HCM Sáng 7/11, một con đà điểu bất ngờ xuất hiện, chạy trên đường NA3, đoạn qua địa bàn phường Bến Cát, TP.HCM.

Người đi đường thích thú, lần đầu thấy cảnh đà điểu chạy bộ trên đường phố, liền lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Một số người dân địa phương cho biết, con đà điều chạy rong trên đường kể trên, có thể thuộc sở hữu của một khu vườn sinh thái trên địa bàn phường Bến Cát.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết hiện tại công an địa phương đã tổ chức bắt giữ được con đà điểu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được ai là chủ nhân của con vật này.

Công an phường Bến Cát đang tìm chủ nhân của con chim đà điểu để giải quyết.