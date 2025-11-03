Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe container cán nữ công nhân tử vong ở TP.HCM

  • Thứ hai, 3/11/2025 12:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai vợ chồng công nhân đang trên đường đến nhà máy thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container, khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông cùng vợ đi xe máy trên đường ĐT.747B hướng từ miếu Ông Cù đi vòng xoay Kim Hằng.

Container de chet cong nhan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến ngã tư giao nhau với đường Võ Thị Sáu thuộc phường Tân Khánh, TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container.

Sau khi xảy ra va chạm, người phụ nữ ngồi trên xe máy bị cuốn vào gầm, bị bánh xe đầu kéo container cán qua, tử vong tại chỗ, trong khi đó người chồng văng ra bên ngoài, chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ người thân, hai vợ chồng làm công nhân, khi đang trên đường đến nhà máy thì xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

TP.HCM liên tiếp có tai nạn chết người vì ‘điểm mù’

CSGT khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào khu vực “điểm mù” của xe tải, xe container hoặc xe buýt.

17:00 11/10/2025

Xe container tông liên hoàn 6 ôtô trên cầu vượt ở Hà Nội

Khi các phương tiện đang di chuyển xuống dốc cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh, xe đầu kéo từ phía sau lao tới, tông liên tiếp vào 6 ôtô con.

06:41 6/9/2025

Cô gái tử vong khi xe máy tông đuôi container ở TP.HCM

Nam thanh niên điều khiển xe máy, chở theo cô gái chạy vào làn ôtô, đã tông vào đuôi xe đầu kéo container. Vụ tai nạn khiến hai người thương vong.

15:08 23/8/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/nu-cong-nhan-tu-vong-khi-di-lam-chong-thoat-nan-trong-gang-tac-post1792898.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Container đè chết công nhân Thành phố Hồ Chí Minh Nữ công nhân Công nhân Công nhân TP.HCM Container Tai nạn TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý