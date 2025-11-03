Xe container cán nữ công nhân tử vong ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông cùng vợ đi xe máy trên đường ĐT.747B hướng từ miếu Ông Cù đi vòng xoay Kim Hằng.
Hiện trường vụ tai nạn.
Khi đến ngã tư giao nhau với đường Võ Thị Sáu thuộc phường Tân Khánh, TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container.
Sau khi xảy ra va chạm, người phụ nữ ngồi trên xe máy bị cuốn vào gầm, bị bánh xe đầu kéo container cán qua, tử vong tại chỗ, trong khi đó người chồng văng ra bên ngoài, chỉ bị thương nhẹ.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.
Theo thông tin từ người thân, hai vợ chồng làm công nhân, khi đang trên đường đến nhà máy thì xảy ra tai nạn.
Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
