Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe container tông liên hoàn 6 ôtô trên cầu vượt ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 6/9/2025 06:41 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Khi các phương tiện đang di chuyển xuống dốc cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh, xe đầu kéo từ phía sau lao tới, tông liên tiếp vào 6 ôtô con.

Xe đầu kéo tông liên hoàn 6 ôtô ở Hà Nội Khi các phương tiện đang di chuyển xuống dốc cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh, xe đầu kéo từ phía sau lao tới, tông liên tiếp vào 6 ôtô con.

Khoảng 17h30 ngày 5/9, anh L.T.Q. (SN 1985, trú ở Hải Phòng) lái xe ôtô đầu kéo mang biển số 29C-593.61, kéo theo rơ mooc 29R- 053.14 đi theo hướng Đông Anh về Long Biên (Hà Nội).

Khi tới chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh (phường Bồ Đề), đoạn đối diện Trung tâm thương mại Tasco Mall, xe đầu kéo tông liên hoàn vào 6 ôtô khác chạy cùng chiều.

Xe container tong 6 oto anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Các phương tiện bị va chạm gồm ôtô BKS 29H-908.xx do tài xế L.V.K. (trú tại phường Việt Hưng) cầm lái, ôtô BKS 89A- 443.xx do tài xế N.Đ.H. (trú ở Phụng Công, Hưng Yên) cầm lái, ôtô BKS 99B-025.xx do anh V.N.C. (trú ở phường Phúc Lợi) cầm lái, ôtô BKS 30G-392.xx do anh N.X.Đ. (Kim Giang, Khương Đình) lái, ôtô biển số 29E-091.xx do anh N.T.Đ. (Hồng Vân, Hà Nội) lái, ôtô 30L-072.xx do anh Đ.V.K. (Đa Tốn, Hà Nội) điều khiển.

Tại hiện trường, xe đầu kéo và 6 xe ôtô con bị hư hỏng, may mắn không có người bị thương.

Xe container tong 6 oto anh 2

Một ôtô bị hư hỏng nặng phần đầu sau vụ va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến tuyến đường bị ùn tắc. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội lập tức tới hiện trường, phân làn giao thông, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý với tài xế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Cô gái tử vong khi xe máy tông đuôi container ở TP.HCM

Nam thanh niên điều khiển xe máy, chở theo cô gái chạy vào làn ôtô, đã tông vào đuôi xe đầu kéo container. Vụ tai nạn khiến hai người thương vong.

15:08 23/8/2025

Tài xế buồn ngủ, xe container cày nát dải phân cách ở Củ Chi

Sáng 21/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phan Văn Khải (đoạn qua xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM cũ) khi xe container mất lái, lao thẳng vào dải phân cách.

15:03 21/8/2025

Xử phạt tài xế container làm rơi ống cống bê tông xuống đường cao tốc

Quá trình chở hàng hóa trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế Hà Thanh T. làm rơi các ống cống bê tông xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

20:15 10/8/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/xe-dau-keo-tong-lien-hoan-6-o-to-tren-cau-vuot-o-ha-noi-ar963896.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe container tông 6 ôtô Hà Nội container tông 6 ôtô Tai nạn liên hoàn Tai nạn Hà Nội Đường Nguyễn Văn Linh Đầu kéo tai nạn

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Truy tim dan soi hoang o Dien Bien: Chua the khang dinh la soi? hinh anh

Truy tìm đàn sói hoang ở Điện Biên: Chưa thể khẳng định là sói?

2 giờ trước 08:08 6/9/2025 Xã hội Xã hội

0

Những người cao niên từng giáp mặt chó sói cho biết loài này đã xuất hiện ở đây từ lâu. Tuy nhiên, ở những bản gần trung tâm, phải sau một thời gian dài chúng mới quay trở lại. Chính quyền địa phương cũng khẳng định trên địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp hay phá hoại.

Mien Bac oi nong den bao gio? hinh anh

Miền Bắc oi nóng đến bao giờ?

3 giờ trước 07:06 6/9/2025 Xã hội Xã hội

0

Dự báo trong hai ngày 6-7/9, miền Bắc tiếp tục tình trạng oi nóng, ít mưa. Từ ngày 8/9, trời dịu dần, từ 9/9, miền Bắc có khả năng đón mưa dông. Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rất to.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý