Gia đình 3 người tử vong dưới bánh xe container ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 8/11/2025 15:38 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Chiếc xe máy chở 3 người trong gia đình lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TP.HCM), bị xe đầu kéo container đi cùng chiều, rẽ phải tông trúng, các nạn nhân đều tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng nay (8/11), người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ và cháu ngoại, đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng từ phường An Phú đi phường Đông Hòa.

3 nguoi chet dau keo anh 1

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người tử vong.

Khi xe máy di chuyển đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và Quốc lộ 1K (phường Dĩ An, TP.HCM), chiếc ô tô đầu kéo container đi cùng chiều rẽ phải tông trúng.

Sau khi xảy ra va chạm, 3 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, bị ô tô đầu kéo container cuốn vào gầm. Người phụ nữ và cháu ngoại bị bánh xe đầu kéo cán qua tử vong tại chỗ. Riêng người đàn ông dù được người dân nhanh chóng chở tới bệnh viện cấp cứu song đã không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM sau đó đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

