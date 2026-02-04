TP.HCM phấn đấu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu năm 2026, thành phố phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 20% so với năm 2025, tương đương khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Nội dung trên được Chủ tịch UBND TP.HCM nêu trong phát biểu kết luận cuộc họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 1 vào sáng 4/2.

Theo ông Nguyễn Văn Được, năm 2025 thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực, về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đó là động lực cho tháng đầu năm, các chỉ tiêu tăng trưởng của thành phố rất ấn tượng. Đặc biệt nhất là kết quả thu ngân sách.

Trong tháng 1, TP.HCM đã thu ngân sách đạt hơn 105.000 tỷ đồng , tương ứng đạt 13,1% chỉ tiêu của năm và tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao nhiệm vụ tập trung cho tăng trưởng 2 con số đến từng sở, ngành, xã phường tại cuộc họp tháng đầu năm.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá tình hình thu ngân sách của các khu vực kinh tế trên địa bàn ngay tháng đầu năm đã đảm bảo theo tiến độ dự toán HĐND TP.HCM giao. Các sắc thuế ước đạt và vượt tiến độ thu bình quân hàng tháng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 30,2%, thuế giá trị gia tăng ước đạt 11,3% và thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt 10,9%...

Năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước của thành phố là 807.526 tỷ đồng , con số này tăng khoảng 15% so với số thu năm 2025, tương đương nguồn thu ngân sách của thành phố chiếm gần 30% cả nước.

Ông Được cho biết TP.HCM phấn đấu tăng khoảng 20%, tương đương năm nay thành phố sẽ phải đạt chỉ tiêu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng (tính đến chiều 31/1/2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 803.000 tỷ đồng ).

Ông Được đánh giá để đạt được số thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng trong năm nay là không dễ, vì quy mô kinh tế của thành phố rất lớn. Nhưng thành phố có cơ sở để đưa ra con số này và đạt được.

Người đứng đầu UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đặc biệt Sở Tài chính, Hải quan, Thuế quan tâm, có kế hoạch quyết liệt, cụ thể ngay từ đầu năm.

Trưởng Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng đưa ra nhiều giải pháp cho tăng trưởng năm 2026.

Đặc biệt, các Sở, ngành, địa phương phải giải quyết nhanh các thủ tục, nhất là cấp phép đầu tư. Các dự án nào đã hoàn thành hồ sơ thì phải nhanh nhất để giao cho nhà đầu tư triển khai. Thành phố không cho phép tình trạng cấp phép dự án trì trệ, kéo dài tính bằng một vài năm như trước đây mà phải tính tháng, tính ngày, nhất là khi đã có cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 sửa đổi.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh 2026 làm năm TP.HCM tăng trưởng không chỉ về số lượng mà phải thể hiện sự chuyển biến rõ nét, chuyển từ quản lý sang quản trị, từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp, nhân dân.

Hiện tổng quy mô nền kinh tế TP.HCM là 3 triệu tỷ đồng , để tăng trưởng từ 10% trở lên thì buộc phải tăng quy mô nền kinh tế lên 3,3 triệu tỷ đồng trong năm nay.

UBND TP.HCM đã có kế hoạch cụ thể cho tăng trưởng, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành, địa phương, người đứng đầu. Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương cụ thể, quyết liệt hơn từng phần việc, trong đó tập trung giải ngân đầu tư tư công ngay đầu năm.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TP.HCM, tháng 1 là tháng mà ngành Thống kê thấy được sự tăng trưởng tốt nhất so với thời gian gần đây. Hàng loạt điểm sáng về sản xuất công nghiệp, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch cùng tăng tốc ấn tượng.

Đầu tư công vẫn là chìa khóa của tăng trưởng năm 2026.

Như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng đến 30,4% so với cùng kỳ, thể hiện các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng tới 16,4%, phản ánh sức mua và tiêu dùng nội địa đang hồi phục rõ nét, nhờ các chương trình khuyến mại tập trung và sự ổn định của nền tảng vĩ mô.

Thành phố cũng có 5.045 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký đạt 36.154 tỷ đồng , tăng 50,6% về giấy phép và tăng đến 55,9% về vốn so với cùng kỳ.

Hay thu hút đầu tư nước ngoài trong 1 tháng đã đạt 373 triệu USD ; trong đó cấp mới có 160 dự án với vốn đăng ký đạt 165 triệu USD . Những con số này đang tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến thành phố.

Nhưng để đạt được tăng trưởng 2 con số, ông Hoàng nhấn mạnh ngay tháng đầu năm và quý đầu năm, mức tăng trưởng phải đạt từ 10% trở lên.

"Để tăng trưởng như kỳ vọng, vốn mồi từ ngân sách và đầu tư công rất quan trọng. Thành phố phải quyết liệt giải ngân đầu tư công. Ngay đầu năm, TP.HCM đã khởi công đồng loạt các dự án đầu tư lớn như Metro số 2, sân thể thao quốc gia Rạch Chiếc, cầu Phú Mỹ, Cần Giờ... Việc này có tác động lan tỏa rất lớn.

Hiện, công tác giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã hoàn tất. Nếu giải ngân tốt từ đầu năm, dự án đi vào hoạt động thì mới tạo sự lan tỏa cho các lĩnh vực khác", ông Hoàng nói thêm.