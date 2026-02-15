TP.HCM: Mai mini giá rẻ 100.000 đồng/cặp, khách đua nhau 'chốt'

Các sạp chuyên bán mai mini giá rẻ tại chợ hoa xuân Bình Điền thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng, thậm chí nhiều người vượt hàng chục km để săn hoa giá rẻ.

Các chậu mai mini giá rẻ chỉ 100.000-150.000 đồng/cặp tại chợ hoa xuân Bình Điền. Ảnh: Anh Nguyễn.

Hai vợ chồng anh chị Ngọc Hòa (sống tại Tây Ninh) vừa chốt xong cặp mai mini giá chỉ 150.000 đồng cho biết đã lên TP.HCM từ sớm để đi công việc và tranh thủ sắp xếp thời gian ghé qua chợ hoa xuân Bình Điền (TP.HCM) "chốt" vài chậu hoa chưng tết.

"Không chỉ mai, tôi thấy giá cả các loại hoa ở đây rất rẻ, thậm chí có thể coi là rẻ nhất TP.HCM. Đồng thời, mẫu mã lại rất đa dạng", anh Hòa cho hay.

Khách hàng từ Tây Ninh lên tranh thủ ghé chợ hoa xuân Bình Điền để sắm mai mini. Ảnh: Anh Nguyễn.

Cách đó không xa, chị N.H., (sống tại Tây Ninh) cũng đã mua xong 2 cặp mai mini với giá "mềm" hơn, chỉ 100.000 đồng. Chị cho biết ngoài việc chưng mai gốc to, chị cũng sắm thêm vài chậu mai mini để trang trí trên bàn trong ngày Tết.

Chủ sạp "đua" hạ giá mai mini

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, sáng 27 tháng Chạp, các sạp bán mai mini ở đầu chợ hoa xuân Bình Điền thu hút lượng lớn khách ghé mua bởi mức giá siêu rẻ và chất lượng cây được đánh giá tốt, dao động 100.000-150.000 đồng/cặp.

Chị Lê Thị Da, có kinh nghiệm gần 10 năm bán mai tại chợ hoa xuân Bình Điền, cho biết đã vận chuyển bằng xe tải 1.000 chậu mai mini từ Vĩnh Long lên TP.HCM từ 22 tháng Chạp. Tính đến sáng 27 tháng Chạp, sạp của chị chỉ còn khoảng 500 chậu nên chị hạ giá xuống còn 150.000 đồng/cặp, trong khi trước đó bán với giá 200.000 đồng/cặp.

Chậu mai mini tại sạp chị Da có giá chỉ 150.000 đồng/cặp. Ảnh: Anh Nguyễn.

Khoảng thời gian đầu khi bán ở chợ hoa, sạp chị Da chỉ nhập các loại mai lớn giá hàng triệu đồng. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, nhận thấy sức hút của mai mini, chị bắt đầu tự trồng và chăm sóc nên chi phí cũng giảm nhiều.

Ngay bên cạnh sạp của chị Da, một tiểu thương cũng treo bảng bán mai mini giá 100.000 đồng/cặp, cùng lời mời khách có thể lựa đến khi nào ưng ý. "Ít khi mai mini có giá rẻ đến như vậy nên khách hàng cứ liên tục chốt 2-3 cặp một lần", chủ sạp vui mừng nói.

Các sạp mai mini khác tại chợ hoa cũng hút khách không kém. Ảnh: Anh Nguyễn.

Theo chị Da, khi mới vận chuyển từ quê lên, các chậu mai vẫn còn giữ được chất lượng đồng đều, nhưng sau nhiều ngày, phần nụ của cây bị rụng nhiều nên chị cũng tranh thủ giảm giá để có thể bán hết số lượng cây còn lại.

"Mình bán đến chừng nào hết thì về, chỉ mong sao nhiều người ủng hộ để có thể kịp về quê ăn Tết với gia đình", chị bày tỏ.

Bên cạnh đó, chị Da lý giải giá hoa ở chợ hoa xuân Bình Điền rẻ hơn các khu vực khác do tiểu thương không phải tốn chi phí thuê mặt bằng mà chỉ cần trả tiền điện và tiền nước. Cụ thể, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) miễn phí tiền thuê cho 282 gian hàng. Ngoài ra, nhà vườn có thể gửi hoa lại chợ sau 12h ngày 29 tháng Chạp, đồng thời đơn vị cũng sẽ phân công người trông nom để sau Tết nhà vườn lên lấy về, tái sử dụng cho mùa sau.

Hoa giấy, cúc mâm xôi "ngóng" khách

Trái ngược với khung cảnh tấp nập tại sạp mai mini, các sạp hoa giấy và cúc mâm xôi tại chợ hoa xuân Bình Điền lại ghi nhận lượng khách mua giảm hơn một nửa.

Từ sáng đến trưa 27 tháng Chạp, sạp hoa chị Thu chỉ bán được vài cặp hoa giấy. Chị cho biết mọi năm, các loại hoa giấy bán rất chạy nhưng năm nay, chị có thể phải ở lại đến giao thừa thì mới mong bán hết được số hoa đã vận chuyển lên đây.

Sạp hoa giấy tại chợ lại trở nên vắng vẻ những ngày cận Tết. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trước đó, chị Thu vận chuyển khoảng 300 cây từ xã Chợ Lách (Vĩnh Long) lên TP.HCM từ 22 tháng Chạp, bao gồm 200 cây hoa giấy, 4 cây mai, hơn 10 chậu tắc và vài chục chậu cúc mâm xôi, với giá bán chỉ từ 150.000 đồng/chậu tuỳ loại. Đáng nói vào năm ngoái, chị bán hết 700 cây các loại trước giao thừa và thu được lợi nhuận đáng kể. "Tiền vận chuyển từ dưới Vĩnh Long lên đây hết 3,5 triệu đồng/chuyến nên nhà vườn chỉ mong có thể thu hồi lại vốn, chứ không thể có lời", chị bày tỏ.

Khách ghé mua hoa giấy tại sạp chị Thu giảm nhiều so với năm ngoái. Ảnh: Anh Nguyễn.

Năm nay, nhiều nhà vườn trồng hoa giấy phải bỏ vốn ra nhiều hơn vì tiền vật tư nông nghiệp và chi phí thuê thợ tăng cao. Cụ thể, chi phí mụn dừa tăng gấp đôi so với mọi năm, từ mức 15.000-16.000 đồng/bao lên tới 32.000-35.000 đồng/bao, trong khi tiền thuê thợ cũng tăng từ 200.000 đồng lên 240.000 đồng/ngày công. Do đó, tiểu thương cho biết giá bán chỉ đủ để bù khoản chi phí mà nhà vườn đã bỏ ra.

Còn tại sạp cúc vạn thọ, tắc kiểng, ớt kiểng của chị Mỹ Nga cũng không lời nhiều so với mọi năm vì tiền vận chuyển cao. Từ 24 tháng Chạp đến nay, chị Nga nhập 3 chuyến hàng, giá vận chuyển mỗi chuyến dao động 2-2,5 triệu đồng nên chị chỉ mong đến giao thừa có thể bán hết số hoa còn lại để dư ra chi phí đầu tư cho các vụ sau.

"So với các năm trước, giá cúc vạn thọ tại sạp giảm khoảng 30.000-50.000 đồng/cặp. Còn tắc kiểng và ớt kiểng cũng chỉ từ 40.000 đồng/chậu. Vì vậy, nhà vườn lời rất ít hoặc thậm chí không lời", chị Nga nói thêm.