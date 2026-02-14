Cảnh trái ngược ở chợ hoa Tết 'nhà giàu' và bình dân ở TP.HCM

Cận Tết, chợ hoa Phú Mỹ Hưng vẫn thưa khách, nhiều tiểu thương ngóng người mua trong tâm trạng thấp thỏm, trong khi các chợ hoa bình dân xung quanh có phần sôi động hơn.

Tiểu thương ở chợ hoa Phú Mỹ Hưng sắp xếp hoa, chờ khách đến. Ảnh: Lam Như.

Sau cơn mưa trái mùa, nắng trở lại trên chợ hoa khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng) vào ngày 25-26 tháng Chạp. Tuy nhiên, trái với hình dung về một khu chợ cận Tết nhộn nhịp, chợ hoa Phú Mỹ Hưng vẫn khá lặng lẽ.

Ngồi cạnh những chậu cúc vàng xếp ngay ngắn, anh Văn Tâm, một chủ vườn cúc, cho biết từ sáng đến chiều mới bán được một cặp. "Những năm trước, tầm này khách hỏi mua liên tục, tôi phải nhập thêm hoa mỗi ngày. Năm nay sức mua chậm hơn, chắc phải đợi đến 27 âm trở đi mới hy vọng khá hơn", anh thở dài.

Vắng cả bóng tiểu thương

Không chỉ khách thưa, số lượng tiểu thương tham gia năm nay cũng giảm. Anh Tâm cho biết 2 lô đất lớn dọc đường Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Khắc Viện - trước đây tập trung nhiều gian hàng - nay đã được quây lại để thi công dự án. Quy mô chợ vì vậy thu hẹp đáng kể, các khu vực trưng bày cũng không còn liền mạch như trước.

Tại vườn của anh, cúc mâm xôi cỡ vừa được hỏi mua nhiều nhất, giá dao động 400.000-500.000 đồng/cặp. Trong khi đó, cặp cỡ lớn gồm cả chậu có giá lên đến 1,5 triệu đồng được đánh giá là "kén khách". Anh cũng giới thiệu các chậu cúc đại đóa đã nở to từ sớm, chậu nhỏ nhất cao 60 cm có giá 1,4 triệu đồng/cặp.

Ngay cạnh bên, một vườn đào bày kín cây nhưng chỉ lác đác một vài khách ghé xem. Một cành đào huyền cao khoảng 1,5 m được chào giá 6 triệu đồng nhưng đã nở hơn phân nửa. Khi có khách trả giá, chủ vườn không mấy mặn mà vì cho rằng cây còn nhiều nụ, đồng thời chào bán các cành đào huyền nhỏ cho khách khác với giá thấp nhất 800.000 đồng và các chậu dáng thông dao động 1,5-5 triệu đồng.

Cách đó không xa, một tiểu thương bán mai cho biết năm nay nhiều người chuộng các chậu mai "mini", giá chỉ 100.000-200.000 đồng, phù hợp chưng bàn hoặc phòng nhỏ. Tuy vậy, trong ngày chị mới "bỏ túi" được 3 triệu từ một chậu gốc. Những chậu mai ghép công phu hơn, có giá dao động 5-17 triệu đồng, vẫn chưa có người hỏi mua. Thời gian rảnh nhiều, chị nằm võng nghỉ ngơi, chờ khách ghé xem.

Các gian hàng mai lớn, nhỏ được sắp xếp ngay ngắn tại chợ hoa Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Lam Như.

Đáng chú ý, một vườn mai lớn liền kề rao bán chậu mai cao gần 2 m với giá 1,2 tỷ đồng , hoặc cho khách thuê đến mùng 10 Tết với giá là 30 triệu đồng. Chủ vườn cho biết vài ngày đã trước có một vị khách đến hỏi thuê để trưng bày tại showroom xe, hẹn quay lại chốt nhưng đã 3 hôm vẫn chưa thấy xuất hiện.

Ngoài các loại hoa quen thuộc như mai, đào, cúc, lan, chợ hoa Phú Mỹ Hưng còn bày bán cây xoài, trạng nguyên lá đỏ và nhiều chậu hoa treo như dạ yến thảo đủ màu. Tuy nhiên, lượng giao dịch vẫn ở mức thấp.

Hội xuân, chợ hoa bình dân đông khách

Dù khu vực chợ còn trầm lắng, hội hoa xuân tổ chức dọc theo đường Tôn Dật Tiên quanh Hồ Bán Nguyệt đã khai trương từ ngày 24 tháng Chạp, được kỳ vọng sẽ kéo thêm lượng khách về đây tham quan và ghé sang chợ hoa.

Hiện, nhiều người dân và du khách từ khu vực khác đã bắt đầu đổ về đường hoa dài 700 m này. Không gian được bố trí với cúc, hướng dương, hoa cánh bướm, kết hợp các tiểu cảnh nghệ thuật, ánh sáng và linh vật ngựa đón năm mới. Không ít người thích thú với không gian chụp hình tại đây, tạo ra khung cảnh sinh động, đối lập với chợ hoa chỉ cách đó vài bước chân.

Người dân diện áo dài đến tham quan đường hoa hội hoa xuân trên đường Tôn Dật Tiên. Ảnh: Lam Như.

Chị Thu Thảo, cư dân chung cư Green Valley (thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng), cho biết gia đình đến hội hoa xuân để chụp ảnh là chính, tiện ghé qua chợ xem giá nhưng chưa có ý định mua ngay.

"Giá ở đây nhỉnh hơn một số nơi khác xung quanh, mà vẫn còn sớm nên tôi chưa mua. Vài ngày tới tôi tính mua gần chợ Tân Mỹ, không nhiều lựa chọn bằng, nhưng đào cành lẻ, cúc nhỏ hay lan phổ thông thì rẻ và dễ chọn hơn", chị nói với Tri Thức - Znews.

Ghi nhận thực tế tại khu vực đường Tân Mỹ, cách chợ hoa Phú Mỹ Hưng chưa đến 1 km, cho thấy không khí mua bán nhộn nhịp hơn hẳn. Hoa được niêm yết bảng giá công khai, thuận tiện để người mua so sánh và lựa chọn theo túi tiền.

Tại đây, một giò lan hồ điệp có giá 180.000-200.000 đồng; cúc mâm xôi phổ biến khoảng 300.000 đồng/cặp. Trái ngược với vườn đào vắng khách ở Phú Mỹ Hưng, một vườn đào Nhật Tân tại khu vực này cùng lúc tiếp hơn chục khách đến xem và chốt nhanh nhờ mức giá "mềm".

Xe máy nườm nượp tấp vào vườn đào gần chợ Tân Mỹ. Ảnh: Lam Như.

Chủ vườn cho biết cành đào huyền cao 1 m có giá chỉ khoảng 700.000 đồng; đào thông nhỏ dao động 250.000-350.000 đồng và là loại được mua nhiều nhất. "Tôi nhập hàng về rất nhiều và trộm vía cũng đi hàng liên tục. Những cây nhỏ, ít nụ tôi cũng đang xả rẻ bớt. Hy vọng vài ngày tới sẽ còn bán được nhiều hơn nữa", anh chia sẻ.

Ngoài đào và lan, khu vực chợ hoa Tân Mỹ còn có một số tiểu thương bán cành gỗ hoa mộc lan, hoa sen bó cùng các chậu hoa được bày trí sẵn theo phong cách Tết như nụ tầm xuân đủ màu hay tuyết mai phối ly kép, đều là những mẫu đang được nhiều khách trẻ quan tâm vì phù hợp xu hướng cắm hoa hiện nay.