TP.HCM hỗ trợ khẩn y tế Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử

Trước mưa lũ nghiêm trọng tại Đắk Lắk, Sở Y tế TP.HCM thành lập 5 tổ chi viện y tế, mang theo 2.500 túi thuốc, lên đường ngay khi tỉnh sẵn sàng tiếp nhận.

Y bác sĩ TP HCM khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ Khánh Hòa. Ảnh: Hữu Long.

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng gây thiệt hại nặng tại các xã Hoà Xuân, Hoà Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hoà và Tuy An Đông của tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế TP.HCM đã họp khẩn và quyết định thành lập 5 tổ công tác chi viện y tế theo đề nghị chính thức của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Đây là những địa bàn đang bị ngập sâu, chia cắt, khiến người dân thiếu thốn dịch vụ y tế cơ bản.

Năm tổ công tác được phân công theo địa bàn, do các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM làm tổ trưởng, gồm Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Các tổ sẽ đảm trách các lĩnh vực chuyên môn thiết yếu trong thiên tai như cấp cứu hồi sức, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.

Ngoài ra, mỗi tổ còn được tăng cường nhân lực từ các bệnh viện chuyên khoa của thành phố, gồm Sản (Từ Dũ, Hùng Vương), Nhi (Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi Đồng Thành phố), Da liễu (Bệnh viện Da Liễu TP.HCM) và Nhiễm (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM), cùng đội ngũ điều dưỡng và dược sĩ.

Sự tham gia đa chuyên khoa nhằm bảo đảm khả năng chăm sóc toàn diện cho người dân vùng lũ, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ mang thai, những nhóm dễ tổn thương nhất sau thiên tai.

Theo Sở Y tế, nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác là khám, chữa bệnh trực tiếp cho người dân, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn cách tự chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, các tổ sẽ hỗ trợ trạm y tế địa phương khôi phục hoạt động, phân loại ca bệnh và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Mỗi tổ sẽ mang theo 500 túi thuốc gia đình, gồm thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm, dung dịch sát khuẩn và vật tư sơ cứu, tổng cộng 2.500 túi thuốc được chuẩn bị từ sự đóng góp của các bệnh viện.

Toàn bộ chi phí cho chuyến công tác, từ phương tiện di chuyển, thuốc men, vật tư y tế đến túi thuốc gia đình đều do các bệnh viện tự đảm bảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của ngành y tế TP.HCM đối với đồng bào vùng lũ.

Theo kế hoạch, 5 tổ chi viện sẽ lên đường làm nhiệm vụ vào ngày 25/11, ngay khi tỉnh Đắk Lắk hoàn tất phương án tiếp nhận.

Chi tiết tổ công tác và số lượng nhân lực

Tổ 1 - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định: 5 bác sĩ, 5 điều dưỡng + hỗ trợ từ BV Từ Dũ, Nhi Đồng 1, Da Liễu, Bệnh Nhiệt Đới, tổng 21 nhân viên y tế, phụ trách xã Hòa Xuân.

Tổ 2 - Bệnh viện Nhân Dân 115: 5 bác sĩ, 5 điều dưỡng + hỗ trợ từ BV Hùng Vương, Nhi Đồng 2, Da Liễu, Bệnh Nhiệt Đới, tổng 21 nhân viên y tế, phụ trách xã Hòa Thịnh.

Tổ 3 - Bệnh viện An Bình: 5 bác sĩ, 5 điều dưỡng + hỗ trợ từ BV Từ Dũ, Nhi Đồng Thành phố, Da Liễu, Bệnh Nhiệt Đới, RHM TP, tổng 23 nhân viên y tế, phụ trách xã Đồng Xuân.

Tổ 4 - Bệnh viện Đa khoa Bình Dương: 5 bác sĩ, 5 điều dưỡng + hỗ trợ từ BV Hùng Vương, Nhi Đồng Thành phố, Da Liễu, Bệnh Nhiệt Đới, tổng 21 nhân viên y tế, phụ trách xã Đông Hoà.

Tổ 5 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức: 5 bác sĩ, 5 điều dưỡng + hỗ trợ từ BV Từ Dũ, Nhi Đồng 1, Da Liễu, Bệnh Nhiệt Đới, tổng 21 nhân viên y tế, phụ trách xã Tuy An Đông.