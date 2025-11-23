Những biểu hiện ở mắt như khô ngứa, vàng mắt, suy giảm thị lực, khối u quanh mắt có thể là những triệu chứng gan yếu, nên đi khám sớm.

Cảm giác khô ngứa, nóng rát ở mắt có thể là một trong những triệu chứng cảnh báo gan đang gặp vấn đề. Ảnh: Center For Sight.

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quá trình giải độc và chuyển hóa của cơ thể. Thông thường, triệu chứng gan yếu có thể bao gồm chán ăn, vàng da, buồn nôn, da dễ bầm tím... Tuy nhiên, chức năng gan suy giảm cũng gây ảnh hưởng đến mắt và thị lực.

Dưới đây là một số triệu chứng gan yếu biểu hiện ở mắt không thể bỏ qua.

Vàng mắt do chứng vàng da

Theo Hindustan Times, vàng mắt và vàng da là biểu hiện điển hình của tình trạng suy giảm chức năng gan. Ở người khỏe mạnh, gan phân hủy bilirubin và bài tiết nó qua mật. Nhưng khi bị tổn thương, nó không thể xử lý bilirubin, gây tích tụ trong máu, dẫn đến vàng mắt và vàng da. Đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý gan nghiêm trọng, bao gồm ung thư gan.

Quầng thâm và tăng sắc tố dưới mắt

Bệnh gan có thể biểu hiện bằng dấu hiệu quầng thâm hoặc các mảng sẫm màu dai dẳng dưới mắt, ngay cả khi nghỉ ngơi đầy đủ. Gan có chức năng lọc độc tố từ máu, và khi chức năng này suy yếu, độc tố có thể tích tụ trong cơ thể. Điều này có thể dẫn đến quầng thâm dưới mắt và các triệu chứng khác như mệt mỏi và suy nhược.

Mắt khô

Một số vấn đề về gan có thể gây khô mắt, theo Healthline. Viêm đường mật nguyên phát (PBC) là một trong những tình trạng này. Tình trạng tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm vào một bộ phận khỏe mạnh của cơ thể. Trong trường hợp này, hệ thống miễn dịch tấn công và làm suy yếu các ống dẫn mật trong gan. Mật sau đó tích tụ và gây tổn thương gan.

PBC thường xảy ra cùng với một bệnh tự miễn khác gọi là hội chứng Sjögren. Hai triệu chứng phổ biến nhất của hội chứng Sjögren là khô mắt và khô miệng. Hội chứng Sjögren cũng gây ra các triệu chứng khác về mắt, bao gồm:

Cảm giác khó chịu

Nóng rát

Ngứa

Mờ mắt

Độ nhạy sáng

Kích ứng mí mắt

Nhiễm trùng do virus liên quan đến gan như viêm gan B và C cũng có thể gây khô mắt.

Các vấn đề về thị lực do thiếu hụt vitamin A

Một số người mắc bệnh gan mạn tính không có đủ vitamin A trong cơ thể. Thiếu hụt vitamin A nghiêm trọng có thể dẫn đến bệnh về mắt nghiêm trọng gọi là bệnh khô mắt nếu không được điều trị.

Ban đầu, khô mắt thường khiến bạn khó nhìn vào ban đêm hoặc trong bóng tối. Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến mắt khô, sẹo trên giác mạc, mất thị lực.

Vàng mắt do chứng vàng da là triệu chứng gan yếu điển hình mà mọi người cần chú ý. Ảnh: Johns Hopkins Medicine.

Khối u vàng trên mí mắt hoặc quanh mắt

Một số người mắc bệnh gan sẽ xuất hiện các khối u màu vàng trên mí mắt hoặc quanh mắt, phẳng hoặc có kết cấu gồ ghề. Tình trạng này gọi là xanthelasma. Bản thân xanthelasma không nguy hiểm, nhưng nó có thể báo hiệu bệnh gan đang gây ra mức cholesterol rất cao, tăng nguy cơ đột quỵ, đau tim và các vấn đề tim mạch khác.

Thay đổi thị lực

Khi bị tổn thương hoặc suy yếu, gan sẽ không xử lý được một số chất như bình thường. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mất thị lực do các biến chứng:

- Các vấn đề về gan có thể làm suy yếu khả năng kiểm soát lượng glucose trong máu của cơ thể. Điều này gây ra hoặc làm nặng thêm bệnh tiểu đường và dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường. Nếu bệnh tiểu đường không được kiểm soát, bệnh võng mạc tiểu đường có thể gây mất thị lực và các bệnh về mắt khác.

- Gan bị tổn thương cũng không thể xử lý các hợp chất thiết yếu gọi là lipid. Điều này làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng, gây mất thị lực ở vùng trung tâm thị lực.

- Khi gan không thể loại bỏ amoniac như bình thường, chất này có thể tích tụ và gây tổn thương phần não giúp bạn nhìn thấy. Điều này có thể gây ra một loại mất thị lực gọi là suy giảm thị lực vỏ não.