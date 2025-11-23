5 dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn cảnh báo ung thư dạ dày

Cảm thấy no nhanh, thường xuyên đau bụng nhẹ, sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là những triệu chứng ban đầu cảnh báo ung thư dạ dày thường dễ nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa.

Đau bụng nhẹ là dấu hiệu đầu tiên cần cẩn trọng cảnh báo ung thư dạ dày. Ảnh: Shutterstock.

Ung thư dạ dày là khối u ác tính bắt đầu từ niêm mạc dạ dày, thường phát triển bất thường của tế bào do thay đổi DNA. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ban đầu gặp nhiều khó khăn, bởi các triệu chứng khởi phát thường nhẹ, dễ nhầm lẫn là các vấn đề tiêu hóa thông thường. Mọi người thường bỏ qua cảm giác giác khó chịu ở dạ dày và dễ bị đầy bụng, vì những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng.

Việc xác định các triệu chứng khó phát hiện giúp bệnh nhân được chẩn đoán sớm hơn, từ đó cải thiện kết quả điều trị. Dưới đây là 5 dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư dạ dày (mặc dù chúng cũng có thể xuất hiện các vấn đề khác).

Khó tiêu hoặc ợ nóng dai dẳng

Theo India Times, mọi người thường bị ợ nóng và khó tiêu trong những trường hợp bất thường, dễ xảy ra sau khi ăn đồ cay hoặc đồ ăn nặng. Tuy nhiên, niêm mạc dạ dày có thể sớm xuất hiện những dấu hiệu tổn thương khi bệnh nhân khó tiêu liên tục mà không đáp ứng với các phương pháp điều trị không kê đơn thông thường.

Theo các bác sĩ tại Houston Methodist (Mỹ), ung thư dạ dày phát triển từ những khó chịu dai dẳng, xuất hiện trước khi chẩn đoán bệnh, trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Vùng bụng thường có cảm giác nóng rát và khó chịu, bởi vì căn bệnh ung thư này tạo ra tình trạng viêm nhẹ làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

Cảm giác no nhanh

Khối u trong dạ dày thường khiến bệnh nhân cảm thấy đầy bụng sau khi ăn một lượng thức ăn nhỏ. Thuật ngữ y khoa gọi tình trạng này là no sớm. Dạ dày bị hạn chế khả năng giãn nở và quá trình tiêu hóa trở nên chậm hơn do khối u dạ dày.

Những người cảm thấy no sớm cũng bị chướng bụng sau bữa ăn. Các triệu chứng của bệnh ung thư này tương tự như hội chứng kích thích (IBS) và các vấn đề tiêu hóa khác. Vì vậy, bệnh nhân nên đi khám khi những triệu chứng này kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn.

Buồn nôn hoặc nôn

Mọi người thường bị buồn nôn và nôn khi ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm trùng. Tuy nhiên, khối u trong dạ dày cũng có thể gây buồn nôn và nôn thông qua hai cơ chế: chặn các vùng dạ dày và gây kích ứng dạ dày.

Đặc biệt, nếu thấy xuất hiện máu trong chất nôn, có màu đỏ như chất lỏng hoặc bã cà phê, điều này báo hiệu chảy máu dạ dày. Bệnh nhân ung thư hiếm khi biểu hiện triệu chứng này ngay từ đầu, nhưng cần đi khám ngay lập tức khi gặp phải.

Nếu thường xuyên thấy no nhanh, buồn nôn, nôn, ợ nóng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám sớm để được chẩn đoán. Ảnh: Health.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Một số loại ung thư, bao gồm cả dạ dày, gây ra tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân. Giai đoạn đầu của ung thư có thể làm giảm dần cảm giác thèm ăn, dẫn đến giảm thói quen ăn uống. Ung thư ở dạ dày làm thay đổi các hormone tiêu hóa kiểm soát cơn đói và tiêu hóa, dẫn đến sụt cân và giảm lượng thức ăn nạp vào.

Bệnh nhân bị sụt cân và giảm cảm giác thèm ăn nên đi khám vì những triệu chứng này phát triển dần dần.

Đau bụng nhẹ

Dấu hiệu đầu tiên của ung thư dạ dày biểu hiện là cảm giác khó chịu nhẹ ở vùng bụng trên. Cơn đau bụng do ung thư này bắt đầu bằng cảm giác âm ỉ, di chuyển giữa các vị trí khác nhau và có cảm giác như bị đè ép thay vì đau nhói.

Mọi người thường coi triệu chứng này là ợ nóng, loét dạ dày hoặc căng cơ. Các dấu hiệu cảnh báo ung thư bao gồm đau bụng dai dẳng, tăng dần, đồng thời bệnh nhân bị đầy hơi và cảm thấy no sau khi ăn. Bệnh nhân nên được xét nghiệm sớm trước khi cơn đau trở nên nghiêm trọng hoặc dai dẳng.