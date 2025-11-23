6 thực phẩm 'vàng' siêu tốt cho gan, thận

Nhiều thực phẩm quen thuộc lại có khả năng hỗ trợ gan, thận một cách tự nhiên. Ảnh: Freepik.

Gan và thận là hai cơ quan dễ tổn thương trước lối sống bận rộn, ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ của con người. Khi một trong hai cơ quan này quá tải, chất độc, mỡ thừa và chất thải chuyển hóa bắt đầu tích tụ, mở đường cho hàng loạt vấn đề sức khỏe. Điều may mắn là nhiều thực phẩm quen thuộc lại có khả năng hỗ trợ gan, thận một cách tự nhiên.

Cá béo

Theo Healthline, các loại cá béo giàu omega-3 - nhóm chất béo lành mạnh có khả năng xoa dịu tình trạng viêm trong cơ thể. Với gan, omega-3 giúp hạn chế tích tụ mỡ và giảm triglyceride, đặc biệt hữu ích ở người mắc gan nhiễm mỡ. Một nghiên cứu năm 2021 còn cho thấy những người dùng dầu cá đều đặn có nguy cơ ung thư gan thấp hơn.

Đối với thận, Hiệp hội Thận Mỹ chỉ ra cá béo lại mang một giá trị khác. Nguồn protein chất lượng cao nhưng ít chất béo bão hòa trong cá béo giúp dễ tiêu hóa và thân thiện với hệ lọc của thận. Cá còn cung cấp nhiều khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, kẽm, magie và kali - những dưỡng chất quan trọng cho sự cân bằng nước, điện giải của cơ thể.

Yến mạch

Một bữa ăn với yến mạch nghe có vẻ đơn giản nhưng lại mang đến nhiều lợi ích dài lâu. Giàu chất xơ hòa tan, đặc biệt là beta-glucan, yến mạch giúp gan vận hành trơn tru hơn, giảm nguy cơ tích mỡ quanh nội tạng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Beta-glucan còn có tác dụng điều hòa miễn dịch, giảm viêm và hạn chế nguy cơ mắc béo phì, tiểu đường - hai tình trạng có thể làm tổn thương gan và buộc cơ quan này phải làm việc vất vả hơn.

Với thận, yến mạch là nguồn tinh bột nguyên chất, ít kali và phốt pho, phù hợp với người cần theo dõi chế độ ăn nhưng vẫn muốn giữ bữa sáng đủ chất.

Bông cải xanh

Không ngẫu nhiên mà bông cải xanh luôn có mặt trong danh sách thực phẩm lành mạnh. Theo Hiệp hội Nghiên cứu Thận Vương quốc Anh, đây là nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, giúp giảm viêm, ổn định đường huyết, tăng miễn dịch và tốt cho tim mạch. Những yếu tố này gián tiếp bảo vệ cả gan và thận.

Bông cải xanh là thực phẩm tốt cho sức khỏe gan thận. Ảnh: Freepik.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn bông cải xanh thường xuyên còn có thể giảm nguy cơ mắc MASLD (gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa). Bên cạnh đó, nhóm vitamin và khoáng chất trong bông cải xanh còn giúp giảm gánh nặng oxy hóa, hỗ trợ cải thiện quá trình lọc tự nhiên của thận.

Bắp cải

Với hàm lượng kali tự nhiên rất thấp, bắp cải trở thành lựa chọn phù hợp cho người có bệnh thận. Loại thực phẩm này còn chứa vitamin K, vitamin C, folate và chất xơ.

Các chất này giúp trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào và hỗ trợ mô thận phục hồi. Đồng thời, bắp cải cũng góp phần giảm stress oxy hóa ở gan - một trong những cơ chế khiến gan bị tổn thương âm thầm theo thời gian.

Quả mọng

Theo WebMD, việt quất, mâm xôi, dâu tằm… đều chứa các hợp chất polyphenol và flavonoid, đây là những “vũ khí” mạnh mẽ giúp giảm viêm và chống oxy hóa.

Nghiên cứu cho thấy việc ăn quả mọng thường xuyên có thể cải thiện chức năng thận và giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn. Polyphenol trong quả mọng còn giúp giảm stress oxy hóa, hỗ trợ ổn định tế bào gan và hạn chế tổn thương tiến triển.

Trà xanh

Trà xanh giàu catechin - nhóm chất chống oxy hóa có lợi cho gan. Nhiều tổng quan nghiên cứu cho thấy trà xanh giúp giảm men gan ở người mắc NAFLD và có thể giảm nguy cơ ung thư gan. Với thận, đồ uống này giúp giảm viêm toàn thân và hạn chế tổn thương tế bào.

Tuy nhiên, mọi thứ đều cần chừng mực. Chiết xuất trà xanh liều cao từng được ghi nhận gây tổn thương gan. Vì vậy, người có bệnh gan hoặc thận nên ưu tiên uống trà xanh với liều lượng vừa phải đồng thời kết hợp thêm các thực phẩm bổ dưỡng khác.