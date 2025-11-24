Cách uống cà phê có lợi cho gan, ngừa ung thư

Không chỉ giúp tinh thần luôn sảng khoái, tỉnh táo, dễ tập trung hơn, cách uống cà phê đúng còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là lá gan.

Cà phê là đồ uống yêu thích của nhiều người trên toàn thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Cà phê là một trong những đồ uống được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Trong khi mọi người uống cà phê để tăng cường mức năng lượng, đồ uống này cũng có thể có lợi cho sức khỏe gan, đặc biệt là giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh gan, bao gồm cả ung thư.

Lợi ích của cà phê với sức khỏe gan

Tiêu thụ cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh gan, theo NDTV.

- Giàu chất chống oxy hóa

Cà phê rất giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn axit chlorogen và caffeine, có thể chống lại stress oxy hóa ở gan.

- Cải thiện nồng độ men gan

Tiêu thụ cà phê thường xuyên có liên quan đến nồng độ men gan thấp hơn (như ALT và AST) trong máu, cho thấy chức năng gan tốt hơn và giảm viêm.

- Tác dụng chống xơ hóa

Cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự tiến triển của xơ hóa gan bằng cách ức chế sự kích hoạt của các tế bào hình sao gan, đóng vai trò trong việc hình thành mô sẹo trong gan.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ

Tiêu thụ cà phê thường xuyên có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) thấp hơn, được đặc trưng bởi sự tích tụ chất béo trong gan. Ngoài ra, nó có thể giúp giảm nguy cơ xơ gan.

Ngoài ra, đồ uống này có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ.

- Giảm nguy cơ ung thư gan

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical and Experimental Hepatology, uống hơn 2 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến tỷ lệ xơ hóa và xơ gan thấp hơn, đồng thời giảm nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan và giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mắc bệnh gan từ trước.

Nghiên cứu khác trên tạp chí BMC Public Health cũng cho thấy cà phê mang lại rất nhiều lợi ích và bạn có thể sử dụng cà phê đã khử caffeine, cà phê hòa tan và cà phê xay để giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ và ung thư gan.

Uống cà phê đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe gan. Ảnh: Healthline.

Cách uống cà phê tốt nhất

Nếu là "tín đồ" của cà phê, bạn nên biết những nguyên tắc dưới đây để đảm bảo đồ uống này có lợi nhất cho sức khỏe của mình.

- Nên uống cà phê đen

Theo Healthline, lý tưởng nhất để có cốc cà phê tốt cho sức khỏe hơn là uống cà phê đen mà không cần thêm đường hoặc kem. Việc thêm nhiều đường, sữa hoặc kem đều chứa nhiều calo rỗng, trong khi một tách cà phê đen nguyên chất thực sự gần như không có.

Nếu không thể uống cà phê đen, bạn có thể thêm 1-2% sữa thay cho kem thông thường. Nếu bạn phải sử dụng kem, hãy chọn loại kem hữu cơ thông thường và thật sự hạn chế.

- Thời điểm lý tưởng để uống cà phê

Theo Everyday Health, thời điểm tốt nhất để uống cà phê không phải là vào sáng sớm mà là khoảng 60-90 phút sau khi thức dậy. Điều này là do trong khoảng thời gian ngay sau khi thức dậy, cơ thể sản xuất cortisol ở một trong ba mức cao nhất hàng ngày (8-9h, 12-13h và 17h30-18h30).

Cortisol, thường được gọi là "hormone căng thẳng" của cơ thể, đạt đỉnh điểm vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy. Uống cà phê vào thời điểm cortisol đạt đỉnh làm tăng khả năng dung nạp caffeine, từ đó dẫn đến nồng độ cortisol tăng cao, gây rối loạn nhịp sinh học.

Vì vậy, nếu thức dậy lúc 8h sáng, bạn có thể đạt năng lượng tự nhiên hoạt động tốt cho đến 9-9h30. Sau đó, khi mức cortisol bắt đầu giảm xuống và bạn dần cảm thấy uể oải, hãy pha cho mình một tách cà phê để tăng mức năng lượng.

- Không uống cà phê sau 16h

Trừ khi bạn muốn thức trọn đêm, uống cà phê sau 4 giờ chiều là cách giúp bạn tỉnh táo nhanh chóng. Lượng caffeine được nạp vào cơ thể cần 5-6 tiếng đồng hồ để đào thải ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy, khi uống cà phê sau 16h, hoạt chất này có thể tồn tại trong cơ thể đến 21-22h, tăng nguy cơ mất ngủ.

- Uống dưới 3 cốc 350 ml mỗi ngày

Theo Health Digest, mặc dù có lợi cho gan, uống quá nhiều cà phê, quá 3 cốc 350 ml mỗi ngày, lại làm tăng mức cholesterol trong cơ thể, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, sử dụng quá nhiều caffeine có thể gây lo âu và kích thích. Về lâu dài, uống nhiều cà phê có thể khiến bạn bị phụ thuộc vào caffeine để duy trì sự tỉnh táo.

- Uống ở nhiệt độ dưới 65 độ C

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc tiêu thụ đồ uống nóng trên 65 độ C có thể tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Trong khi đó, nước cà phê thường ở mức nhiệt 65-85 độ C, vì vậy, bạn nên đợi khoảng 5 phút để cà phê bớt nguội rồi hãy uống.