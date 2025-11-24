4 loại rau củ âm thầm 'nuôi dưỡng' ung thư, nhà nào cũng có

Rau củ là món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, việc chế biến, bảo quản và sử dụng sai cách có thể biến chúng thành tác nhân gây ung thư nguy hiểm.

Ngô, lạc, gạo hay lúa mì bị mốc có thể sản sinh độc tố Aflatoxin - được WHO phân loại là chất gây ung thư Nhóm 1. Ảnh: WUR.

Rau củ là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của mỗi gia đình Việt. Ngoài việc giúp bữa ăn ngon miệng hơn, những loại rau đa phần đều rất bổ dưỡng, có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, vẫn có một số loại rau củ gây ung thư mà người nội trợ nên đặc biệt lưu ý khi chế biến.

Rau đã chế biến để qua đêm

Người Việt có thói quen giữ lại đồ ăn thừa, thậm chí cả rau xanh, cho bữa ăn ngày hôm sau. Tuy nhiên, thói quen này rất nguy hiểm. Các loại rau như súp lơ, rau bina, rau cải thìa, bông cải xanh, củ cải, cà rốt, cần tây... chứa nhiều nitrat hơn các loại rau khác.

Những loại rau này nếu được để qua đêm sau đó hâm nóng lại có thể biến đổi nitrat tự nhiên trong rau thành nitrosamine - hợp chất có liên quan đến nguy cơ ung thư, theo India Times. Hàm lượng nitrosamine cao khiến cơ thể không kịp đào thải, tích lũy lâu ngày trong gan gây ra hiện tượng nhiễm độc, tăng nguy cơ ung thư dạ dày, thực quản, đại trực tràng...

Trong đó, rau bina là loại rau nguy hiểm nhất. Rau bina có chứa lượng sắt cao, do đó, việc đun và hâm nóng rau bina có thể làm oxy hóa chất sắt có trong rau bina. Quá trình oxy hóa sắt tạo ra các gốc tự do nguy hiểm được biết là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh bao gồm vô sinh và ung thư. Điều tương tự cũng xảy ra với các loại rau xanh giàu nitrat khác như cải xoăn hoặc cần tây.

Món ăn với rau, đặc biệt là bina, súp lơ, không nên để thừa, qua đêm cho bữa sau. Ảnh: No Money No Time.

Dưa muối chua

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ ra một người tiêu thụ càng nhiều dưa chua, cà muối càng có nguy cơ mắc các bệnh về ung thư dạ dày, ung thư vòm họng càng cao. Điều này là do những món ăn lên men, có quá nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng.

Lâu dần, điều này khiến lớp niêm mạc dày dày bị ăn mòn và phá hủy nghiêm trọng, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn HP (vi khuẩn gây ung thư dạ dày) phát triển. Bên cạnh đó, thực phẩm này chứa nhiều nitrit, trong quá trình muối chua, muối sẽ sản sinh ra nitrit - chất gây ung thư rất mạnh.

Khoai tây mọc mầm

Nhiều gia đình thường xuyên có thói quen mua nhiều khoai tây để ăn dần. Tuy nhiên, để khoai tây quá lâu có thể mọc mầm, lúc này đừng tiếc mà hãy vứt ngay. Bản thân mầm khoai tây chứa hàm lượng glycoalkaloid cao, đáng chú ý nhất là solanine - loại hợp chất hóa học có thể gây độc cho con người, theo Yahoo News.

Solanine cũng được tìm thấy trong khoai tây tươi nhưng với hàm lượng không đáng kể. Khoai tây càng nảy mầm, solanine càng phát triển nhiều - cả trong mầm và củ. Nếu ăn phải, hợp chất này sẽ bám dai dẳng trong gan, làm tăng gánh nặng cho việc thải độc của gan, từ đó làm tăng cao gấp 3,6 lần nguy cơ bị ung thư gan.

Ngoài ra, nồng độ cao của các hợp chất này tạo nên vị đắng khó chịu cho khoai tây và có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày. Theo Trung tâm Ngộ độc Quốc gia Mỹ, tiêu thụ quá nhiều solanine dẫn đến nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, sốt và thậm chí tử vong (trong một số trường hợp).

Khoai tây mọc mầm nên được vứt bỏ để tránh nguy cơ ung thư. Ảnh: Potato News Today.

Lạc, ngô bị mốc

Aflatoxin là độc tố do nấm Aspergillus sản sinh ra, có thể phát triển trên các loại cây lương thực quen thuộc như ngô, đậu phộng, gạo, quả sung, lúa mì và các loại hạt, đặc biệt là ở những vùng ấm áp và ẩm ướt. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) phân loại Aflatoxin là chất gây ung thư Nhóm 1, nghĩa là chúng chắc chắn gây ung thư ở người, chủ yếu là ung thư gan.

WHO cho biết tiếp xúc lâu dài hoặc mạn tính với Aflatoxin gây ra nhiều nguy hại cho sức khỏe, ảnh hưởng tới tất cả cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan và thận. Đây còn là chất gây đột biến vi khuẩn, ảnh hưởng tới DNA, gây độc cho gene và gia tăng nguy cơ mắc bệnh bẩm sinh ở trẻ em.

Đặc biệt, Aflatoxin là tinh thể trắng, bền với nhiệt, không bị phân hủy khi đun nấu ở nhiệt độ thông thường, bền với các men tiêu hóa. Vì vậy, các thực phẩm bị mốc khi rang, nấu, luộc ở nhiệt độ cao vẫn chưa thể phá hủy hoàn toàn độc tố.