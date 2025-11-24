Lũ ở Đắk Lắk gây thiệt hại y tế nặng, một nhân viên tử vong

Đắk Lắk đang chịu thiệt hại nặng do mưa lũ kéo dài, nhiều trạm y tế bị hư hỏng, hàng trăm khu dân cư bị chia cắt và lực lượng y tế phải căng sức ứng cứu người dân.

Cơ sở y tế ở Đắk Lắk thiệt hại nặng do lũ. Ảnh: SYT.

Từ ngày 16/11, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh trên khu vực Trung Bộ, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mưa lớn kéo dài. Nước từ các nhánh sông đổ về nhanh khiến nhiều xã bị ngập lụt sâu, đặc biệt khu vực phía Đông tỉnh (địa bàn Phú Yên cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đợt thiên tai gây ngập lụt nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về người, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu. Trong 12 giờ qua, lượng mưa đã giảm cả về diện và lượng nhưng ảnh hưởng để lại vẫn rất nghiêm trọng.

Thiệt hại nặng nề

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 24/11, bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết hệ thống y tế trên địa bàn chịu thiệt hại lớn. Đường vào Trạm Y tế Sơn Xuân và Trạm Y tế Sơn Long bị cây ngã đổ gây ách tắc giao thông, lực lượng chức năng phải phối hợp xử lý hiện trường.

Trạm Y tế Sơn Định bị hư hỏng cửa kính do gió mạnh, nhà để xe sập hoàn toàn và hiện chưa thể khắc phục. Các trạm y tế tại phường ở TP Tuy Hòa đều bị ngập sâu từ 1 đến 5 m với mức độ thiệt hại chưa thể thống kê.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng hàng loạt cơ sở y tế khác như Trạm Y tế An Định, An Dân (Tuy An); Trạm Y tế Xuân Lâm (Sông Cầu); Trạm Y tế Xuân Phước, Xuân Quang 1, Xuân Quang 3, Xuân Sơn Bắc, Xuân Long (Đồng Xuân); Trạm Y tế Hòa Thịnh và Hòa Tân Tây (Tây Hòa); Trạm Y tế Hòa Hội, Hòa Định Tây, Hòa Định Đông, Hòa Thắng, Hòa An, Hòa Trị (Phú Hòa); Trạm Y tế Hòa Xuân Tây, Hòa Thành, Hòa Vinh, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Đông và Hòa Xuân Nam (Đông Hòa).

Các trạm y tế trên địa bàn Krông Ana và Trạm Y tế Krông Kmar (Krông Bông) đều bị ảnh hưởng. Riêng tại Phú Hòa, các trạm Hòa Trị, Hòa Định Đông, Hòa Thắng, Hòa Hội, Hòa Quang Nam, Hòa An cùng Phòng Dân số đều bị ngập, hư hỏng tủ lạnh bảo quản vaccine, sập tường rào, hư hại bàn ghế làm việc.

Nhân viên y tế phải dọn dẹp lượng bùn lớn sau lũ. Ảnh: SYT.

Trạm Y tế Hòa Tân Tây ghi nhận thiệt hại lớn về trang thiết bị và vật tư y tế. Bệnh viện Đa khoa Phú Yên hiện cần khẩn cấp nguồn nước RO phục vụ chạy thận nhân tạo. Không ghi nhận tình trạng ngập phòng bệnh, giường bệnh hay kho thuốc. Toàn tỉnh có 167 nhân viên y tế gặp khó khăn trong di chuyển.

Công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế vẫn được duy trì. Thống kê đến 6h ngày 24/11, toàn tỉnh có 5.688 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện và trung tâm y tế. Trong đó, 2.852 bệnh nhân điều trị chuyên khoa nội, 1.349 ngoại khoa, 349 sản khoa và 684 trường hợp thuộc các chuyên khoa khác.

Từ khi xảy ra mưa lũ đến nay đã có 172 trường hợp cấp cứu, gồm 41 ca chấn thương, 7 ca chuyển dạ và 124 ca thuộc các chuyên khoa nội, sản, nhi.

Nhân viên y tế tử vong khi đi làm

Thiên tai khiến tỉnh ghi nhận nhiều thương vong. Một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế M’Drắk tử vong do tai nạn khi đi làm trong mưa bão. Ba người mất tích gồm ông Nguyễn Xuân Khánh (41 tuổi) cùng hai con là Nguyễn Đức Thiện (lớp 1B) và Nguyễn Lê Anh Thư (lớp 7A), học sinh trường Lê Duẩn tại xã Tuy An Đông, mất tích từ ngày 19/11 và đến sáng 20/11 vẫn chưa có thông tin.

Trung tâm Y tế Đông Hòa hiện lưu thi thể ông Võ Duy Luân (36 tuổi, khu phố 5, phường Đông Hòa), người nhà vẫn đang bị cô lập bởi lũ nên chưa thể đến nhận. Ngày 19/11, ông Y Bình (41 tuổi) tử vong do bị nước cuốn trôi khi đi làm rẫy tại khu vực La Bé.

Ngày 21/11, tại thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, có hai ca đuối nước, một trường hợp được đưa về Trạm Y tế Ea Ô và đã ổn định, trường hợp còn lại mất tích. Đến ngày 22/11, Trung tâm Y tế Sơn Hòa ghi nhận bốn trường hợp chết, mất tích hoặc bị thương do tai nạn sinh hoạt trong bối cảnh thiên tai. Một số trường hợp tử vong khác đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và chờ thống kê.

Các hoạt động phòng dịch sau lũ đang được triển khai khẩn cấp. Số ca mắc bệnh sau lũ đang trong quá trình cập nhật. Ngành y tế phối hợp xử lý môi trường và khử trùng nguồn nước sinh hoạt. Trung tâm Y tế Sông Cầu đã ban hành công văn chỉ đạo tăng cường xử lý thủy hải sản chết sau lũ để ngăn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 23/11, Sở Y tế tiếp nhận 112 danh mục thuốc thiết yếu và vật tư y tế từ 6 doanh nghiệp trên địa bàn để bổ sung cho công tác điều trị tại vùng lũ.

Nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh sau lũ. Ảnh: SYT.

Ngay sau bão lũ, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, thống kê mức độ hư hại và lập danh mục nhu cầu vật tư gửi về Sở Y tế; kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện để hỗ trợ cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp; hướng dẫn các đơn vị xử lý môi trường, thu gom và xử lý tử thi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và véc tơ truyền bệnh sau khi nước rút; giám sát chất lượng nước sinh hoạt, bảo đảm nồng độ clo dư đúng quy định.

Các Trung tâm Y tế phối hợp chính quyền địa phương triển khai trực ban, ứng trực phòng chống dịch - thiên tai - sự cố y tế; thu gom xác súc vật chết; xử lý giếng khoan, giếng đào và bể nước bị ngập; triển khai khử trùng môi trường và phòng các bệnh có nguy cơ phát sinh sau thiên tai như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, đau mắt đỏ; đồng thời chuẩn bị kế hoạch thau rửa và khử trùng nguồn nước sinh hoạt bằng Chloramin B và hóa chất khử khuẩn theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chủ trì giám sát dịch bệnh trên toàn tỉnh, kiểm tra công tác phòng chống dịch sau lũ, theo dõi các bệnh dễ bùng phát, triển khai tiêu độc khử trùng tại khu vực bị ngập, kích hoạt các đội đáp ứng nhanh và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Đơn vị cũng lấy mẫu, xét nghiệm, phân tích nguy cơ, chuẩn bị trang thiết bị, hóa chất để xử lý ổ dịch khi cần thiết, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương tăng cường truyền thông cảnh báo cộng đồng.

Ngày 21/11, Sở Y tế đã có công văn đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 20.000 túi thuốc an sinh và 3.000 túi thuốc phòng chống bão lụt. Tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ hỗ trợ bổ sung 100 máy phun đeo vai phục vụ xử lý môi trường và diệt côn trùng tại khu vực ngập sâu, 5 máy phun hóa chất đặt trên xe để xử lý diện rộng và 500 lít hóa chất Pyrethrine phục vụ phòng chống dịch sau lũ.

Báo cáo nhanh tình hình đến 6h sáng 24/11 cho thấy Đắk Lắk vẫn trong giai đoạn khắc phục khẩn cấp hậu thiên tai, toàn ngành y tế đang huy động tối đa lực lượng nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân, tránh bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới.