Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn cấp chi viện y tế Khánh Hòa

Rạng sáng 24/11, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Thành Đoàn TP.HCM đã xuất phát đến Khánh Hòa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ y tế người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng sau bão lũ.

Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ người dân sau lũ. Ảnh: BVCC.

Đoàn chi viện của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm sáu thành viên, ThS.BS Nguyễn Phúc Huy (khoa Chấn thương chỉnh hình), bác sĩ chuyên khoa I Lý Thành Kiệt (khoa Hồi sức cấp cứu), bác sĩ Bùi Đức Anh Tuấn (khoa Hồi sức tích cực khu D), điều dưỡng Nguyễn Văn Truyền (khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức), điều dưỡng Nguyễn Thành Tấn và điều dưỡng Nguyễn Trương Phúc Tú (khoa Cấp cứu).

Trong thời gian 24-28/11, đoàn sẽ phối hợp lực lượng địa phương thực hiện công tác cứu nạn, chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 tình nguyện viên TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại Khánh Hòa và hỗ trợ y tế người dân vùng ngập sâu, chia cắt.

Dự kiến ngày 25/11, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ chuyển 500 “túi thuốc gia đình” gồm thuốc không kê đơn và vật tư thiết yếu đến người dân vùng lũ.

Thuốc và dung cụ y tế được Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị gửi đến người dân. Ảnh: BVCC.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM về hỗ trợ khẩn cấp người dân Khánh Hòa, chỉ sau hai giờ tiếp nhận nhiệm vụ, 10 bác sĩ và lái xe Bệnh viện Thống Nhất đã hoàn tất công tác chuẩn bị và lên đường ngay trong đêm. Đúng 22h30 ngày 21/11, đoàn xuất phát với thuốc men, trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu nhằm kịp thời hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ.

PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, đã giao nhiệm vụ trước giờ đoàn xuất phát, yêu cầu các thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và ngành y tế địa phương, bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai nhiệm vụ và tối ưu hiệu quả hỗ trợ y tế.

Đến 6h sáng 22/11, đoàn công tác Bệnh viện Thống Nhất đã có mặt tại Khánh Hòa, nhận nhiệm vụ từ Sở Y tế và bắt tay ngay vào hoạt động chuyên môn.

Theo Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện và đơn vị trực thuộc đang duy trì chế độ thường trực, sẵn sàng điều động bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên khi có yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh bạn. Các tổ y tế cơ động được kích hoạt để khám, cấp cứu, phát thuốc, tư vấn sức khỏe, xử lý môi trường và hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các địa phương bị ảnh hưởng.

Nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: BVCC.

Tính đến ngày 22/11, tổng cộng 38 bác sĩ từ các bệnh viện Thống Nhất, Quân y 175, Nhân dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng & Bệnh nghề nghiệp, An Bình đã có mặt tại Khánh Hòa, tham gia khám chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh và cộng đồng, đặc biệt tại xã Khánh Vĩnh và Diên Khánh, hai khu vực chịu thiệt hại nặng.

Song song công tác nhân lực, ngành Y tế TP.HCM cũng phát động chương trình hỗ trợ “túi thuốc gia đình” cho người dân vùng lũ Nam Trung Bộ. Mỗi túi gồm thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, thuốc điều trị các bệnh thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc, phòng bệnh trong mùa mưa lũ.

Chương trình nhận được sự tham gia của nhân viên y tế và các nhà hảo tâm. Mục tiêu hiện tại là gửi 10.000 túi thuốc đến người dân tỉnh Khánh Hòa nhằm giúp họ chủ động xử trí các bệnh thông thường, giảm áp lực lên cơ sở y tế địa phương trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai.