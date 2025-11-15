Giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần, đắt hơn cả Tết

Nhiều loại rau lá đã tăng khoảng 20.000 đồng/kg khiến cả tiểu thương và khách hàng "nhấp nhổm" lo lắng.

Nhiều loại rau xanh tại chợ TP.HCM đã tăng giá gấp 2-3 lần. Ảnh: Diệu Thanh.

"Giá rau bây giờ đã tăng gấp đôi, gấp ba so với một tháng trước, đắt đỏ còn hơn cả dịp Tết", anh Chí Cường, tiểu thương hàng rau tại chợ Gò Ô Môi (phường Phú Thuận, TP.HCM) nói với Tri Thức - Znews.

Gần đây, giá nhiều loại rau xanh tại TP.HCM đã tăng cao khiến cả người mua và người bán đều "đứng ngồi không yên".

"Nhấp nhổm" vì giá rau tăng

Theo anh Chí Cường, các loại rau đã tăng trung bình 20.000 đồng/kg. Xà lách tăng gấp đôi từ mức 15.000-20.000 đồng/kg lên đến hơn 40.000 đồng/kg; cải xanh từ 20.000 đồng tăng lên 30.000-35.000 đồng/kg; rau muống từ 15.000 đồng/kg lên hơn 40.000 đồng/kg.

Anh Cường cho biết do ảnh hưởng thời tiết mưa bão ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả miền Tây nên sản lượng rau về các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền đều sụt giảm đáng kể.

Giá rau tăng khiến các tiểu thương cũng "nhấp nhổm" không dám nhập hàng nhiều vì sợ không bán hết.

"Nhiều khách hàng nghe tôi báo giá xong giật mình, có người trả lại một nửa nên tôi cũng phải cân nhắc số lượng nhập cho vừa phải", anh Cường nói thêm và dự đoán giá rau có thể còn tăng cao hơn trong khoảng 1 tháng tới.

Tương tự, chị Mai Anh, tiểu thương chợ Tân Định cho biết giá rau hiện đã cao hơn cả dịp Tết khiến khách hàng phải căn ke, cân nhắc hơn ngày thường.

"Giá cả ổn định tôi mới dễ bán chứ tăng cao cả người mua người bán đều khó khăn", chị Mai Anh nói thêm.

Giá rau tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới bữa ăn của từng gia đình. Chị Ngọc Hà (phường Thạnh Mỹ Lợi) cho biết phải "liệu cơm gắp... rau" rất kỹ lưỡng.

"Trước đây, tôi đi mua rau quả ít khi phải cân nhắc nhưng hiện tại, tôi phải căn ke từng bữa xem ăn gì, mua gì cho hợp lý. Tôi cũng nhờ gia đình ở quê gửi thêm các loại bầu, bí để được lâu để đổi món và tiết kiệm", chị Ngọc Hà nói thêm.

Chị Mai Anh (phường Tân Phú, TP.HCM), chủ một tiệm bán món bò lá lốt online cũng cho biết phải cân nhắc thu thêm tiền nếu khách yêu cầu thêm rau.

"Tiệm tôi được yêu thích một phần vì rau cuốn kèm với bò luôn tươi ngon lại đa dạng. Trước đây, tôi cũng thoải mái nếu khách muốn xin thêm rau nhưng bây giờ, giá đã tăng khá nhiều nên tôi cũng rất lăn tăn. Tăng thì sợ mất lòng khách nhưng giá rau cứ đắt đỏ mãi cũng không ổn", chị Mai Anh cho biết.

Nỗ lực bình ổn giá

Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị như Co.op Mart, MM Market, Go!, Aeon giá các loại rau cũng đã tăng cao hơn ngày thường khoảng 5.000-15.000 đồng. Đơn cử, rau muống có giá 35.000 đồng/bó, rau dền 30.000 đồng/bó, xà lách 40.000 đồng. Các siêu thị triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi một số mặt hàng rau để kích cầu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện 1 hệ thống siêu thị cho biết hiện siêu thị này vẫn giữ giá rau củ ở mức ổn định vì đã ký hợp đồng dài hạn với các đối tác cung cấp. Tuy nhiên, để tránh tình trạng gom hàng, siêu thị sẽ tính mức giá cao hơn với các khách mua số lượng lớn.

Giá rau ở siêu thị cũng tăng nhưng ít hơn do đảm bảo được nguồn cung. Ảnh: MM Mega Market.

Đại diện MM Mega Market cho biết với lợi thế vận hành 3 platform rau củ quả tại Đà Lạt, Mộc Châu và Tiền Giang, các siêu thị vẫn có nguồn hàng dồi dào, chất lượng cao dù điều kiện thời tiết không thuận lợi.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để thực hiện các điều chỉnh hợp lý, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng", đại diện siêu thị cho biết.

Theo Chi cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2025 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ, đưa mức tăng bình quân 10 tháng đầu năm lên 4%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ, có đến 9 nhóm tăng giá, trong đó thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Nguyên nhân quan trọng đến từ tỷ giá USD/VND tăng lên quanh mức 26.500 đồng/USD, khiến các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đối mặt áp lực lớn.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết đang tăng cường triển khai các chương trình bình ổn giá tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán lưu động ở khu dân cư.

Trong đó, nhiều nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, trứng, thịt gia cầm, rau củ được ký kết nguồn cung ổn định với nhà sản xuất, đảm bảo giá bán thấp hơn ngoài thị trường từ 5 - 10%.