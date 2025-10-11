TP.HCM: Doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền đặt cọc, mua bán

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua dự án trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp bất động sản công khai thông tin dự án trước khi đưa vào kinh doanh. Ảnh: Chí Hùng.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản và dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về việc tăng cường quản lý, minh bạch thị trường bất động sản, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai thông tin theo quy định.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP phải công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh; đồng thời công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch theo đúng quy định, biểu mẫu.

Các đơn vị phải báo cáo bằng văn bản giấy gửi về Sở Xây dựng TP.HCM (số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM), và bổ sung báo cáo bằng file dữ liệu điện tử khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng được hoàn thiện trong thời gian tới.

Sở Xây dựng cũng lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

"Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua", Sở Xây dựng TP nhấn mạnh.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản, sẽ bị xử phạt theo điều 58 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP.

Đáng chú ý, các hành vi vi phạm như chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục, không đáp ứng điều kiện pháp lý, hoặc sử dụng vốn huy động, tiền ứng trước của khách hàng sai mục đích cam kết sẽ bị xử phạt và có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản.