Cả chục nghìn căn hộ đồng loạt mở bán ở Bình Dương

Thị trường Bình Dương ghi nhận làn sóng mở bán rầm rộ với cả chục nghìn căn hộ tầm trung. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo người mua nên thận trọng với pháp lý và rủi ro tài chính.

Tổng nguồn cung căn hộ tại khu vực Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM, hiện vào khoảng 20.000 căn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thời gian gần đây, thị trường căn hộ Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM, ghi nhận làn sóng mở bán rầm rộ với quy mô hàng nghìn sản phẩm, tập trung tại các phường trung tâm như Lái Thiêu, An Phú, Dĩ An, Thuận Giao...

Đơn cử, sau khi bàn giao hai dự án Happy One Phú Hòa và Happy One Central, Vạn Xuân Group đã tiếp tục giới thiệu Happy One Mori tại phường Lái Thiêu. Dự án có diện tích hơn 10.800 m2, dự kiến cung cấp 1.100 căn hộ, officetel và shophouse. Riêng căn hộ có giá bán dự kiến từ 38,6 triệu đồng/m2.

Trong lúc này, Phát Đạt đang xây dựng dự án La Pura quy mô hơn 5.000 căn hộ, còn CapitaLand Development tiếp tục phát triển các phân khu cao tầng tại dự án Sycamore với tổng cộng khoảng 1.700 căn hộ.

Cả chục nghìn căn hộ mở bán

Bên cạnh các doanh nghiệp lớn, loạt chủ đầu tư mới cũng xuất hiện, góp phần làm phong phú nguồn cung tại khu vực này. Đa số tên tuổi mới tập trung phát triển sản phẩm trong phân khúc tầm trung, với giá bán trên dưới 40 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT).

Tại phường Thuận Giao, dự án Ava Center của chủ đầu tư Tyson An Phú vừa khởi công vào tháng 8, với mức giá "rumor" khoảng 35 triệu đồng/m2. Cùng phân khúc, A&K Tower của OBC Holdings tại phường An Phú được ra mắt trước đó một tháng.

Ở phường Đông Hòa, dự án ArtStella do CTCP Bất động sản Địa ốc An Thịnh (ATTLand) phát triển có giá từ 38,5 triệu đồng/m2. Tại phường Bình Hòa, SymLife Thuận An của Nam Hiệp Thành Bình Dương cũng đang được giới thiệu ra thị trường với giá từ 42 triệu đồng/m2.

Tại Dĩ An, tháp Orion của TT Avio, dự án được đầu tư phát triển bởi Liên doanh Nhật Bản gồm Cosmos Initia - TT Capital - Koterasu Group cũng đang được mở bán với giá từ 33,6 triệu đồng/m2. Còn ở Tân Hiệp Đông, Saigon High Rise khởi động dự án đầu tay The Aspira, quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tạo thêm nguồn cung trên thị trường.

Phần lớn dự án mới ở khu vực Bình Dương đều nằm trong phân khúc tầm trung, với giá bán trên dưới 40 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT). Ảnh: S.T.

Không chỉ cạnh tranh về giá, các dự án còn "đua nhau" tung chính sách thanh toán linh hoạt nhằm thu hút người mua.

Như tại tháp Orion của TT Avio đang áp dụng chính sách đàm phán thanh toán One-on-One. Theo giới thiệu, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% trong 6 tháng đầu, thêm 10% khi ký hợp đồng mua bán, sau đó góp đều 9 triệu đồng/tháng đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng còn có thể thanh toán 20% trong 9 tháng đầu và tạm ngưng thanh toán trong 30 tháng.

Còn với The Aspira hay Bcons Asahi, khách chỉ cần thanh toán 20-30% giá trị căn hộ, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ với lãi suất 0% đến khi nhận nhà. Các dự án khác cũng đưa ra gói thanh toán ban đầu chỉ vài trăm triệu đồng và trả góp dưới 10 triệu đồng/tháng, thậm chí có dự án người mua chỉ cần trả chưa tới 3 triệu đồng/tháng.

Cơ hội sở hữu nhà cho người trẻ, song tiềm ẩn rủi ro đầu tư

Với giá được cho là "mềm" cùng chính sách thanh toán tốt, các dự án ở khu vực Bình Dương hiện ghi nhận lượng giao dịch tốt, đặc biệt là từ khách hàng phía Bắc, theo ông Cao Minh Cát Tường, Giám đốc dự án tại Winton Homes.

"Bình Dương vẫn là một trong số ít thị trường giáp trung tâm TP.HCM còn có căn hộ dưới 40 triệu đồng/m2. Cộng thêm hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từ Vành đai 2, Vành đai 3, Quốc lộ 13 mở rộng đến tuyến metro trong tương lai, khu vực này đang tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư", ông nói.

Theo ông, việc sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM cũng phần nào khiến người mua an tâm hơn, dễ ra quyết định "xuống tiền".

Tuy vậy, trong bối cảnh nguồn cung mới dày đặc, ông thừa nhận chỉ những dự án có vị trí tốt, giá hợp lý và chủ đầu tư uy tín mới có thể giữ được sức cạnh tranh.

Cùng quan điểm, ông Phan Vi, Giám đốc kinh doanh Era Việt Nam cho rằng lượng dự án mở bán cùng lúc đang khiến người mua trở nên thận trọng hơn. "Thị trường có quá nhiều lựa chọn, nên khách hàng đang có xu hướng chờ đợi để so sánh giá và chính sách giữa các dự án, thay vì vội vàng đặt cọc như trước đây", ông nói.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết tổng nguồn cung căn hộ tại khu vực Bình Dương cũ hiện vào khoảng 20.000 căn và có thể tăng lên 30.000 căn trong thời gian tới, chủ yếu thuộc phân khúc trung cấp với mức giá phổ biến 35-45 triệu đồng/m2.

Với nguồn cung lớn, ông cho biết sức hấp thụ của một số dự án đã giảm, chỉ còn khoảng 60%, cho thấy thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn.

Nhiều dự án hiện tung ra chính sách thanh toán linh hoạt, chỉ cần trả trước một phần nhỏ và giãn tiến độ đến khi nhận nhà, giúp người trẻ dễ tiếp cận hơn với giấc mơ sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, ông Tuấn cảnh báo đây cũng có thể là "con dao hai lưỡi" nếu người mua không tính kỹ bài toán tài chính.

Theo ông, trước khi quyết định xuống tiền, người mua cần xác định rõ mục đích mua để ở hay đầu tư. Nếu mua để đầu tư, ông lưu ý với những khu vực có nguồn cung lớn trong thời gian ngắn, việc đầu tư lướt sóng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi giá có thể tăng chậm hoặc đi ngang trong 3-5 năm tới, làm giảm sức hấp dẫn của sản phẩm.

Ông cũng nhấn mạnh uy tín và pháp lý của chủ đầu tư là yếu tố then chốt, bởi việc dự án được triển khai đúng tiến độ và pháp lý rõ ràng không chỉ đảm bảo quyền lợi người mua mà còn giúp dễ dàng chuyển nhượng hoặc cho thuê sau này.

Đối với vấn đề vay vốn, ông Tuấn nhìn nhận nhiều chủ đầu tư hiện đưa ra các gói thanh toán "nhẹ" để thu hút khách, song lại khiến người mua dễ rơi vào áp lực trả nợ dài hạn.

"Nếu vay quá nhiều trong khi thu nhập chưa ổn định, giá nhà không tăng như kỳ vọng và tiền thuê không đủ bù chi phí, người mua có thể rơi vào tình trạng gánh nặng tài chính, bỏ ra số tiền lớn nhưng chưa chắc có lãi", ông bổ sung.