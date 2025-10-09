Thêm 25 dự án bất động sản ở TP.HCM được gỡ vướng

TP.HCM đã gỡ vướng 25 trong tổng số 29 dự án tồn đọng do Sở Xây dựng TP theo dõi, nằm trong kế hoạch xử lý các công trình, dự án và quỹ đất sau điều chỉnh địa giới hành chính.

Sở Xây dựng TP.HCM đã gỡ vướng 25/29 dự án bất động sản tồn đọng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có ý kiến rà soát, xử lý các dự án có vướng mắc, tồn đọng theo kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA).

Hoạt động này nằm trong kế hoạch tổng thể triển khai Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 7/8 của UBND TP.HCM về việc xử lý các công trình, dự án và quỹ đất tồn đọng sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Theo Sở Xây dựng, toàn thành phố hiện ghi nhận 838 dự án tồn đọng. Trong đó, có 29 dự án do Sở Xây dựng trực tiếp theo dõi, bao gồm cả dự án đầu tư công vướng quy hoạch lẫn các dự án tư nhân gặp khó khăn về thủ tục hoặc trong giai đoạn vận hành.

Qua rà soát, Sở Xây dựng cho biết đã có 25 dự án được xem xét, tháo gỡ và đưa ra khỏi danh sách tồn đọng. 4 dự án còn lại vẫn đang tiếp tục được theo dõi, xử lý do còn vướng quy định về quy hoạch hoặc thủ tục trong giai đoạn xây dựng - vận hành.

Các dự án nhóm này gồm Chung cư Vạn Gia Phúc (phường Tân Sơn Nhì) do CTCP Nakyco làm chủ đầu tư; Khu căn hộ - trung tâm thương mại dịch vụ Đông Dương (phường Diên Hồng) do Công ty Đô thị Đông Dương làm chủ đầu tư;

Chung cư số 157/R8 (số mới 339/34A) Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng) do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV làm chủ đầu tư; Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Đường Sông Miền Nam (phường Tân Hưng) do Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam làm chủ đầu tư.

Sở cho biết UBND TP.HCM trước đó cũng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định 936/QĐ-UBND ngày 12/3, do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, công trình và khu đất trên địa bàn, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng đất công và thúc đẩy đầu tư.

Sở Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để xử lý dứt điểm 4 dự án còn lại, đồng thời tổng hợp báo cáo Tổ công tác và UBND TP.HCM trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, các kiến nghị cụ thể của HoREA cũng đang được UBND TP chỉ đạo xem xét, giải quyết. Song song đó, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra TP.HCM đã thành lập các đoàn kiểm tra để làm rõ các nội dung liên quan, nhằm đảm bảo quá trình tháo gỡ minh bạch, đúng quy định pháp luật.