TP.HCM tiếp tục gỡ vướng cấp 'sổ hồng' cho hàng nghìn căn hộ

Tổ công tác 5013 đã họp, xem xét tháo gỡ vướng mắc cho dự án chung cư 102 Phan Văn Hớn, cao ốc Xi Grand Court, khu nhà ở Song Kim, Khu dân cư nhà vườn Phước Lộc để cấp "sổ hồng" cho cư dân.

Tháo gỡ 4 dự án

Tổ công tác 5013 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng vừa làm việc với chủ đầu tư 4 dự án nhà ở thương mại để tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho cư dân.

Dự án chung cư cao tầng ở số 102 Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) được xem xét tháo gỡ vướng mắc.

Cụ thể, dự án chung cư cao tầng ở số 102 Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận) do Công ty Thuận Kiều làm chủ đầu tư, có quy mô 8 block với 1.172 căn hộ. Năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã cấp sổ hồng cho chủ đầu tư với diện tích 14.770 m2 để xây dựng nhà ở xã hội. Công trình hoàn thành từ năm 2019. Tuy nhiên năm 2020, UBND TP.HCM ban hành quyết định cưỡng chế đối với khối C do vi phạm kinh doanh bất động sản.

Đại diện Công ty Thuận Kiều cho biết đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao 70% phí bảo trì, phần còn lại dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 10/2025. Doanh nghiệp cũng đã khắc phục xong vi phạm xây dựng. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường, bàn giao phí bảo trì còn thiếu và hoàn tất xác định diện tích dự án để cấp sổ hồng cho người dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Một dự án khác là cao ốc Xi Grand Court (256 - 258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) do Công ty Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng cộng 759 căn hộ, trong đó 489 căn đã có sổ còn 259 căn và 11 căn officetel chưa được cấp sổ.

Tổ công tác đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất đánh giá tác động môi trường và phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm rõ nghĩa vụ tài chính bổ sung, đồng thời bàn giao đủ phí bảo trì cho cư dân. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục tiếp nhận hồ sơ để cấp sổ hồng cho các trường hợp còn lại.

Ngoài hai dự án trên, Tổ công tác cũng làm việc với chủ đầu tư dự án khu nhà ở Song Kim (phường An Hội Tây) do Công ty TNHH Thương mại Song Kim triển khai và dự án Khu dân cư nhà vườn Phước Lộc (huyện Cần Giờ) do Công ty TNHH kinh doanh nhà Phước Lộc làm chủ đầu tư. Với hai dự án này, Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư giải quyết các khó khăn cụ thể, báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người dân.

Mở rộng địa bàn

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, trong quá trình gỡ vướng, Tổ Công tác 5013 đã đưa ra giải pháp để tháo gỡ nhưng chủ đầu tư vẫn chưa có sự hợp tác. Quá trình triển khai, dự án có thể bị chuyển nhượng qua chủ đầu tư khác. Tuy nhiên pháp luật quy định, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phải kế thừa toàn bộ trách nhiệm nghĩa vụ liên quan của dự án.

Cao ốc Xi Grand Court (256 - 258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) được TP.HCM tiếp nhận hồ sơ để cấp sổ hồng cho các trường hợp còn lại.

Thực tế cho thấy, một số chủ đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án đã không lường hết những khó khăn phát sinh nên sau đó “chây ỳ” không thực hiện. Do đó trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận, Tổ Công tác vẫn xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà nhưng vẫn phải “chế tài” chủ đầu tư bằng cách ràng buộc chưa cấp một số hạng mục trong dự án để buộc chủ đầu tư phải hoàn thành trách nhiệm.

“Đây là những dự án bị vướng mắc theo luật cũ, còn những dự án triển khai theo Luật Đất đai mới 2024 sẽ rất chặt chẽ từ khi chấp thuận chủ trương, phê duyệt, cho đến cấp phép, cho phép bán nhà… Do đó sẽ rất khó có những tồn đọng giống như các trường hợp mà Tổ Công tác xử lý trong thời gian qua”, ông Thắng nói.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP.HCM kiện toàn bộ máy của Tổ Công tác 5013 để bổ sung thành viên, mở rộng quy mô giải quyết tất cả các dự án còn tồn đọng trên địa bàn TP.HCM mới chứ không chỉ là giải quyết các dự án trên địa bàn TP.HCM cũ.

Chức năng nhiệm vụ của Tổ Công tác vẫn phải duy trì để giải quyết triệt để cho xong những tồn tại cảu dự án cũ. Vừa qua chỉ mới tháo gỡ cho các dự án ở TP.HCM trước sáp nhập, thời gian tới sẽ xem xét giải quyết các dự án tồn đọng ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.