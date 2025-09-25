TP.HCM trình 74 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trình danh mục 74 khu đất với hơn 1.080 ha để thí điểm dự án nhà ở thương mại, kỳ vọng gỡ vướng pháp lý và tăng nguồn cung cho thị trường.

Việc thí điểm 74 khu đất có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nguồn cung dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM sụt giảm nhiều năm liền vì vướng mắc pháp lý. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND thành phố về việc thông qua danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa cơ chế thí điểm phát triển dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển dự án bất động sản thời gian qua.

Theo tờ trình, có 74 khu đất được đưa vào danh mục thí điểm, với tổng diện tích khoảng 1.080 ha. Trong đó, diện tích đất ở chiếm 531 ha, bao gồm hơn 8 ha đất ở hiện hữu và khoảng 523 ha đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở.

Ngoài ra, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng là hơn 42 ha. Đáng chú ý, không có diện tích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay rừng sản xuất nào nằm trong diện xem xét chuyển đổi.

Việc triển khai thí điểm cho phép doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở thương mại bằng cách thỏa thuận để nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện trên đất đã có quyền sử dụng. Đây được xem là giải pháp gỡ nút thắt cho hàng loạt dự án nhà ở tại TP.HCM vốn gặp khó vì chưa có cơ chế rõ ràng để sử dụng đất ngoài hình thức đấu giá, đấu thầu.

Với các khu đất còn lại đã được doanh nghiệp đăng ký, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì việc xem xét, đánh giá trong đợt 2 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Các khu đất được đưa vào danh mục thí điểm dựa trên nhiều tiêu chí, như phạm vi thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị; phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; đồng thời phải nằm trong khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị.

Ngoài ra, tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm, bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích, sẽ không vượt quá 30% phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch 2021-2030, theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của tỉnh đã được phê duyệt.