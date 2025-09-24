TP.HCM cởi mở với người nước ngoài mua nhà, ai hưởng lợi?

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, việc mở rộng danh mục dự án được bán cho người nước ngoài giúp TP.HCM hút thêm dòng vốn quốc tế và tạo lực đẩy phân khúc nhà ở cao cấp.

Sau khi bổ sung thêm 48 dự án mới, TP.HCM hiện có 65 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

TP.HCM vừa công bố thêm danh mục 48 dự án nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu. Trước đó, thành phố đã phê duyệt 17 dự án nhà ở thương mại. Như vậy, đến nay tổng số dự án nhà ở mà khách hàng nước ngoài được mua tại TP.HCM đã nâng lên 65 dự án.

Phần lớn dự án trong danh sách mới là dự án đã bàn giao nhiều năm trước, chỉ số ít đang triển khai.

Trong đó, The Privé (tên thương mại của khu chung cư cao tầng CC1 và CC5) do CTCP Tập đoàn Đất Xanh phát triển, với tổng diện tích gần 43.000 m2, là một trong những dự án sơ cấp hiếm hoi được bổ sung.

Bước đi quan trọng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh nhìn nhận việc được phê duyệt thuộc danh mục dự án được bán cho khách hàng nước ngoài cho thấy The Privé đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, đồng thời mở rộng thêm nhóm khách hàng mới.

Thực tế, ngay trong giai đoạn mở bán đầu tiên, dự án đã ghi nhận sự quan tâm từ nhiều chuyên gia, doanh nhân quốc tế đang sinh sống tại TP.HCM. Đất Xanh kỳ vọng khoảng 30% giao dịch tại dự án sẽ đến từ nhóm khách hàng nước ngoài.

The Privé là một trong những dự án sơ cấp hiếm hoi nằm trong danh sách dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Ảnh: CĐT.

Tương tự, ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc Dịch vụ Kinh doanh Nhà ở Savills TP.HCM cũng khẳng định việc mở rộng danh mục dự án được bán cho người nước ngoài là bước đi quan trọng để thị trường bất động sản thành phố hấp thụ dòng vốn quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế TP.HCM như một trung tâm bất động sản hội nhập trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Savills, đây cũng là cơ hội để thành phố phát triển phân khúc từ trung cấp đến hạng sang, bởi khách ngoại đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay Singapore thường ưa chuộng căn hộ có giá từ 500.000 USD đến 1 triệu USD /căn.

"Chính sách mở cửa có kiểm soát sẽ hỗ trợ giá sơ cấp và nâng tiêu chuẩn dịch vụ. Chủ đầu tư có dự án trong danh mục được phép bán sẽ sở hữu lợi thế lớn trong tiếp cận kênh phân phối quốc tế", ông Duy nói.

Việc TP.HCM ngày càng cởi mở hơn trong chính sách và thủ tục đã tạo điều kiện để các đơn vị dịch vụ bất động sản chủ động đón sóng nhu cầu mới.

Thực tế, không chỉ với các chủ đầu tư bất động sản, đà quay trở lại của khách hàng nước ngoài cũng là một trong những xu hướng mà Savills Việt Nam đang đón đầu. Mới đây, đơn vị này đã khai trương Văn phòng dịch vụ kinh doanh nhà ở (Residential Sales Office) tại khu đô thị Sala, phường An Khánh, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu mua nhà của nhóm khách hàng này.

Bên cạnh tư vấn từng giao dịch, ông Nguyễn Khánh Duy cho biết văn phòng còn hướng đến việc cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư bất động sản cho khách hàng nước ngoài.

Cuộc đua của các chủ đầu tư

Theo ông Đức, sự hiện diện ngày càng đông đảo của giới chuyên gia, doanh nhân, quản lý cấp cao quốc tế tại TP.HCM sẽ tạo ra một thị trường khách hàng ổn định, có khả năng chi trả cao và khắt khe về tiêu chuẩn sống.

Điều này không chỉ mở ra triển vọng phát triển bền vững cho phân khúc nhà ở cao cấp mà còn giúp gia tăng tính thanh khoản và đa dạng cơ cấu khách hàng.

Tuy nhiên, với nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho tiện ích đạt chuẩn quốc tế, ông Đức nhìn nhận đây là cuộc đua giữa các chủ đầu tư khi buộc phải nâng cao chuẩn thiết kế, chất lượng bàn giao và tiện ích đồng bộ để đáp ứng được chuẩn quốc tế.

Với Đất Xanh, ông Đức coi đây là động lực để liên tục đổi mới, nhằm vừa phục vụ nhu cầu trong nước, vừa chinh phục khách hàng toàn cầu.

Không chỉ với lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Khánh Duy nhìn nhận sự tham gia của nhóm khách hàng ngoại còn lan tỏa sang du lịch, F&B và quảng bá hình ảnh Việt Nam, qua đó thu hút thêm các dòng vốn đầu tư kinh doanh khác.

Tuy nhiên, ông lưu ý nhóm khách hàng này hiện rất quan tâm đến vấn đề pháp lý sản phẩm, nhất là kinh nghiệm rút ra từ giai đoạn 2015 đến nay.

Trên thực tế, dù Luật Nhà ở 2023 đã cho phép người nước ngoài sở hữu nhà thương mại trong 50 năm và có thể gia hạn, ông Duy nhấn mạnh Luật Đất đai 2024 vẫn chưa mở rộng khái niệm "người sử dụng đất" cho nhóm khách hàng này (ngoại trừ người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Vì vậy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người nước ngoài hiện vẫn là thách thức lớn và trên thực tế rất ít trường hợp được thực hiện

"Người mua được xác lập quyền sở hữu nhà ở hợp pháp, nhưng quyền sử dụng đất vẫn thuộc chủ thể theo luật định. Do đó, cần làm rõ trong hợp đồng và giấy chứng nhận để bảo vệ quyền lợi khách hàng và giảm thiểu rủi ro pháp lý", ông Duy phân tích.

Vị chuyên gia tại Savills cho rằng để thực sự cải thiện thị trường và thu hút vốn quốc tế, các cơ quan quản lý cần sớm tháo gỡ vướng mắc về cấp sổ hồng cho khách hàng nước ngoài.