Thêm dự án ở TP.HCM được phép bán nhà cho người nước ngoài

UBND TP.HCM vừa công bố danh mục 48 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong đó phần lớn thuộc Phú Mỹ Hưng.

Phần lớn dự án được cấp phép bán nhà cho người nước ngoài thuộc khu Phú Mỹ Hưng tại Khu A, Đô thị mới Nam TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa công bố danh mục 48 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Trong số này, có tới 39 dự án thuộc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. Các dự án đều nằm trong Khu A, Đô thị mới Nam TP.HCM (phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ).

Bên cạnh đó, 3 dự án khác trong khu vực này do CTCP Phát triển Phú Hưng Thái - pháp nhân liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và ba đối tác Nhật Bản gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate và Sumitomo Forestry Group - làm chủ đầu tư cũng nằm trong danh sách.

Ngoài các dự án tại Phú Mỹ Hưng, danh mục còn có Khu chung cư cao tầng CC1 và CC5 (phường Bình Trưng) với tên thương mại The Privé, do CTCP Tập đoàn Đất Xanh phát triển, tổng diện tích khu đất gần 43.000 m2.

Công ty TNHH Capitaland - Thiên Đức cũng góp mặt với 3 dự án tại phường Cát Lái, gồm: Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại Y2 (Vista Verde), Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại Y1 và dự án tại lô Z2 (Define).

Ngoài ra, Công ty TNHH CVH Mùa Xuân được phép bán nhà ở cho người nước ngoài tại dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông.

Một chuyên gia trong ngành cho biết việc mở rộng danh mục dự án cho phép người nước ngoài mua nhà ở không chỉ giúp tăng tính thanh khoản, mà còn tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao.

Trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nhu cầu về không gian sống cho chuyên gia, kỹ sư nước ngoài là rất lớn.

Do đó, việc có thêm nhiều dự án phù hợp sẽ góp phần giữ chân lực lượng này, đồng thời gia tăng sức hút của thị trường bất động sản thành phố.

Trước đó, UBND TP.HCM từng công bố danh sách 17 dự án nhà ở thương mại được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong đó có một số dự án đáng chú ý như chung cư City Garden (CTCP City Garden), khu nhà ở Dragon Village (CTCP Bất động sản Dragon Village) hay khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng - Celadon City (CTCP Gamuda Land).

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư (hoặc mỗi khối/đơn nguyên nếu có nhiều khối), hoặc không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.