TPHCM đề xuất lập quy hoạch đô thị gần 680.000 ha

Ngày 1/10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đơn vị này đã có văn bản số 9729 gửi Bộ Xây dựng xem xét một số nội dung tại Thông tư 17/2025/TT-BXD về ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn.

Theo Sở Xây dựng, Thông tư 17/2025 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí lập nhiệm vụ, lập quy hoạch chung đô thị với diện tích tối đa là 360.000 ha. Tuy nhiên, TP.HCM hiện nay có diện tích gần 680.000 ha.

Do đó, Sở Xây dựng đề xuất Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận, hướng dẫn bổ sung quy mô lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương là 680.000 ha để phù hợp pháp lý quy hoạch, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và điều kiện thực tiễn định hướng quy hoạch phát triển TP.HCM.

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sửa đổi, Sở Xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét khung định mức mở rộng cho đô thị đặc biệt, kèm theo hệ số điều chỉnh định mức chi phí đối với đô thị đặc biệt, quy hoạch tích hợp đa ngành, đa cấp độ. Quy hoạch có yêu cầu ứng dụng công nghệ GIS, mô hình 3D, cơ sở dữ liệu số.

Từ ngày 1/7, TP.HCM là đô thị đặc biệt sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện tại, TP.HCM rộng gần 6.800 km2, dân số trên 14 triệu người với 168 xã, phường và đặc khu.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM (HIDS), quy mô kinh tế sau hợp nhất của TP.HCM mới đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng - chiếm gần 1/4 GDP năm 2024 của cả nước. Thu ngân sách của TPHCM mới cũng vượt trội khi chiếm gần 1/3 cả nước với 682.000 tỷ đồng .

TP.HCM mới cũng sở hữu những thế mạnh trong kết nối hạ tầng với các tỉnh trong nước và thành phố trong khu vực. Sau sáp nhập, cả nước có 5 tỉnh, thành sở hữu hai sân bay đáp ứng mục đích dân dụng gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và An Giang. Trong đó, TP.HCM có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Côn Đảo, tổng công suất khoảng 51 triệu khách mỗi năm, lớn nhất cả nước, đóng vai trò là động lực trong phát triển du lịch và vận tải hàng hoá.

Trong tương lai, siêu đô thị này còn liên kết trực tiếp với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (công suất 50 triệu khách/năm), thông qua hệ thống cao tốc và đường sắt đô thị (metro).

Đồng thời, thừa hưởng hệ thống logistic từ Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới sở hữu hệ thống cảng biển lớn nhất Việt Nam với 89 bến cảng tại 3 hệ thống cảng, trong đó có cảng nước sâu thuộc top đầu thế giới tại Cái Mép - Thị Vải.

Trước sáp nhập, TP.HCM là một đô thị dịch vụ khi ngành này đóng góp trên 65% GRDP năm 2024 của địa phương. Cơ cấu nền kinh tế của TP.HCM mới sẽ thay đổi khi tỷ trọng công nghiệp gia tăng nhờ thế mạnh của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỷ trọng dịch vụ giảm xuống 51,82%, Công nghiệp - xây dựng tăng từ 22% lên 35%, còn lại đến từ Nông - lâm - thuỷ sản, thuế sản phẩm.