TP.HCM đề xuất gỡ gánh nặng chi phí cho hơn 9.000 người chạy thận

TP.HCM dự kiến chi gần 166 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách để hỗ trợ chi phí đồng chi trả khám chữa bệnh cho hơn 9.000 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Sở Y tế TP.HCM đề xuất hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân chạy thận. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngày 18/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Theo đề xuất, thành phố sẽ hỗ trợ chi phí đồng chi trả bảo hiểm y tế cho khoảng 9.091 bệnh nhân đang điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng chu kỳ.



Tổng kinh phí thực hiện chính sách ước khoảng 165,85 tỷ đồng mỗi năm từ nguồn ngân sách TP.HCM.

Theo Sở Y tế, suy thận mạn giai đoạn cuối là bệnh lý đặc biệt nghiêm trọng, người bệnh phải điều trị thay thế thận suốt đời hoặc trong thời gian rất dài để duy trì sự sống. Hiện nay, bệnh nhân chạy thận nhân tạo thường phải lọc máu khoảng 12 lần mỗi tháng, trong khi người điều trị bằng lọc màng bụng phải thực hiện khoảng 30 lần mỗi tháng.

Lịch điều trị kéo dài và liên tục khiến phần lớn người bệnh không thể duy trì công việc ổn định, thu nhập giảm sút đáng kể. Dù bảo hiểm y tế đã thanh toán phần lớn chi phí điều trị, người bệnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đồng chi trả cho mỗi lần khám, điều trị. Khi chi phí này kéo dài nhiều năm, đây trở thành gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những người có thu nhập thấp hoặc trung bình.

Theo tính toán của Sở Y tế TP.HCM, tổng số tiền người bệnh phải tự chi trả mỗi năm lên tới khoảng 165,85 tỷ đồng . Áp lực tài chính khiến không ít trường hợp buộc phải giảm số lần chạy thận hoặc gián đoạn điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và trực tiếp đe dọa tính mạng.

Bên cạnh gánh nặng của người bệnh, hệ thống điều trị chạy thận trên địa bàn TP.HCM cũng đang chịu áp lực rất lớn.

Hiện thành phố huy động 39 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế cùng 8 bệnh viện thuộc tuyến Trung ương và bộ, ngành tham gia điều trị cho bệnh nhân suy thận, với tổng cộng 766 máy lọc thận. Để đáp ứng nhu cầu thực tế, các đơn vị đều phải vận hành ba ca mỗi ngày, sáu ngày mỗi tuần.

Sở Y tế nhận định nhu cầu điều trị chạy thận tại TP.HCM là nhu cầu thường xuyên, có xu hướng gia tăng ổn định trong những năm gần đây. Đây là nhóm người bệnh phải điều trị lâu dài nên việc hỗ trợ chi phí không chỉ giúp giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh và gia đình mà còn góp phần hạn chế tình trạng bỏ điều trị hoặc điều trị không đầy đủ.

Theo cơ quan này, việc UBND TP.HCM trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết hỗ trợ chi phí đồng chi trả cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn. Mức kinh phí dự kiến gần 166 tỷ đồng mỗi năm được đánh giá là phù hợp với số lượng người bệnh và vẫn nằm trong khả năng cân đối ngân sách của thành phố.