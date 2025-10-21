TP.HCM dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

TP.HCM đều giữ thứ hạng cao trong nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và 34 tỉnh, thành hợp nhất về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024.

TP.HCM đứng đầu trong nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và xếp thứ 4 trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất về Chỉ số Chuyển đổi số (DTI). Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trên phạm vi toàn quốc do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố ngày 21/10, TP.HCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và xếp thứ 4 trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất.

Chỉ số DTI năm 2024 là thước đo toàn diện, được xây dựng dựa trên 7 chỉ số chính và 47 chỉ số thành phần, đánh giá mức độ phát triển chuyển đổi số của các địa phương trên 3 trụ cột cốt lõi, bao gồm Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Với thang điểm tối đa là 1.000, kết quả công bố cho thấy cả trước và sau sáp nhập, TP.HCM đều nằm trong nhóm dẫn đầu về 3 trụ cột này.

Đây cũng là nỗ lực lớn của thành phố trong việc đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu và vận hành chính quyền số một cách hiệu quả, trong bối cảnh thay đổi lớn về quy mô và địa giới hành chính.

Chia sẻ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết thành phố đang nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế tri thức toàn cầu.​

Trong giai đoạn 2025-2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp ít nhất 60% vào tăng trưởng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tập trung vào đột phá về cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư. Giải pháp đột phá thứ nhất là về cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư. Trọng tâm là thiết lập các khu thử nghiệm (sandbox) theo chuẩn quốc tế với cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao.

Song song đó, thành phố sẽ xin ý kiến Trung ương để đẩy mạnh triển khai các mô hình hợp tác Công - Tư và Công - Công để huy động tối đa nguồn lực cho khoa học công nghệ. Mấu chốt của giải pháp này là phát triển các tổ chức nghiên cứu mạnh, được trao quyền tự chủ và có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút và giữ chân nhân tài, tạo thành bệ phóng vững chắc cho sự phát triển.

Giải pháp đột phá thứ hai, theo ông, là tập trung vào công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thành phố sẽ ưu tiên phát triển các công nghệ thế mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain và y sinh; đẩy nhanh việc hình thành các trung tâm dữ liệu lớn (Big Data).

Đồng thời, TP.HCM sẽ thiết lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, linh hoạt để thu hút vốn đầu tư mạo hiểm, cũng như hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng trên địa bàn.

Giải pháp đột phá thứ ba là về quản trị số và nguồn nhân lực số. Trọng tâm là đẩy nhanh xây dựng dữ liệu số và các nền tảng số để chính quyền thành phố hoàn thiện mô hình điều hành dựa trên dữ liệu.