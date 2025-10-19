Tiềm lực 'ông lớn' UAE sắp xây trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD ở TP.HCM

Tập đoàn G42 - do quỹ đầu tư quốc gia Mubadala của UAE hậu thuẫn - đang đóng vai trò then chốt trong kế hoạch trở thành cường quốc AI hàng đầu thế giới của đất nước vùng Vịnh này.

G42 là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu tại UAE. Ảnh: G42.

Chia sẻ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tiết lộ Tập đoàn G42 của UAE đang dự kiến đầu tư "siêu" trung tâm dữ liệu AI với số vốn gần 2 tỷ USD trên địa bàn.

Ông Thắng gọi đây là "tin vui", trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực thiết lập các khu thử nghiệm (sandbox) theo chuẩn quốc tế với cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao.

Trung tâm trong chiến lược thành cường quốc AI của UAE

Thành lập năm 2018, Group 42 Holding (G42) do Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan - cố vấn an ninh quốc gia UAE và là một trong những thành viên quyền lực nhất của hoàng gia Abu Dhabi - làm Chủ tịch. G42 cũng được quỹ đầu tư quốc gia Mubadala của UAE hậu thuẫn mạnh mẽ.

Đây là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu tại Abu Dhabi. Hệ sinh thái của G42 có 10 công ty con, với mục tiêu xây dựng mạng lưới trí tuệ (Intelligence Grid) - kết nối điện toán đám mây, AI và dữ liệu để giải quyết các thách thức thực tế với tốc độ và quy mô vượt trội.

Đến nay, tập đoàn này đã mở rộng quy mô hoạt động tại 30 quốc gia, với số lượng nhân viên hơn 23.000 người trên khắp thế giới. Theo dữ liệu từ GetLatka, trong năm 2023, doanh thu của G42 đạt gần 150 triệu USD .

Tập đoàn hiện sở hữu 60% Khazna Data Centers - trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực, với 30 cơ sở đang vận hành (công suất 268 MW) và 130 MW đang xây dựng.

Và giờ đây, G42 tiếp tục đóng vai trò then chốt trong kế hoạch trở thành cường quốc AI hàng đầu thế giới của UAE. Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến UAE hồi tháng 5, hai quốc gia đã ký thỏa thuận "Quan hệ Đối tác Tăng tốc AI Mỹ - UAE", nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước về AI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan nghe giới thiệu về AI Campus UAE - Mỹ. Ảnh: G42.

Theo đó, một AI Campus UAE - Mỹ 5GW tại Abu Dhabi đã được công bố, do G42 xây dựng, hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ. Đây được xem là dự án cơ sở hạ tầng AI lớn nhất bên ngoài nước Mỹ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong khu vực và có khả năng phục vụ gần một nửa dân số thế giới.

Cũng theo thỏa thuận, các doanh nghiệp UAE như G42 sẽ mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại Mỹ, trong các dự án như Stargate.

Một tuần sau thỏa thuận của hai quốc gia, các "ông lớn" G42, OpenAI, Oracle, Nvidia, SoftBank Group và Cisco tiếp tục công bố quan hệ đối tác trong dự án xây dựng Stargate UAE - cụm cơ sở hạ tầng AI thế hệ tiếp theo, hoạt động tại AI Campus UAE - Mỹ.

Các lãnh đạo của G42, OpenAI, Oracle, Nvidia, SoftBank Group và Cisco công bố quan hệ đối tác trong dự án xây dựng Stargate UAE. Ảnh: G42.

Kể từ khi thành lập, G42 đã thiết lập quan hệ đối tác với hàng loạt tập đoàn lớn như Microsoft, Dell, IBM, OpenAI... cũng như hãng dược AstraZeneca, công ty di truyền học Illumina, hay Mercedes-Benz.

Đáng chú ý, vào năm 2024, Microsoft thông báo đầu tư 1,5 tỷ USD vào G42, nhằm mở rộng quan hệ hợp tác trước đó giữa hai công ty và trở thành cổ đông thiểu số tại G42.

Đổi lại, tập đoàn AI từ UAE sẽ vận hành các dịch vụ và ứng dụng AI trên nền tảng điện toán đám mây Azure của Microsoft, đồng thời hợp tác chặt chẽ để tăng cường an toàn và bảo mật cho hạ tầng công nghệ của mình.

Hai bên cho biết quan hệ đối tác này giúp phát triển lực lượng lao động có kỹ năng về AI tại UAE và khu vực lân cận, thông qua quỹ đầu tư 1 tỷ USD dành cho các nhà phát triển. Ngoài ra, họ cũng phối hợp xây dựng hạ tầng AI và kỹ thuật số tại khu vực Trung Đông, Trung Á và châu Phi.

Trong khi đó, Nvidia và MGX, một quỹ đầu tư được G42 và Quỹ đầu tư quốc gia Mubadala Investment hậu thuẫn, đã hợp tác với các công ty Pháp để xây dựng khu phức hợp trung tâm dữ liệu AI lớn nhất châu Âu.

Lên kế hoạch xây trung tâm dữ liệu tại TP.HCM

Tại Việt Nam, từ tháng 3, G42 đã tham gia đoàn doanh nghiệp UAE đến khảo sát và làm việc với một số doanh nghiệp hàng đầu về việc đầu tư và hợp tác phát triển hạ tầng số, bao gồm các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Tập đoàn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam trong việc đầu tư trung tâm dữ liệu bền vững dưới 10 MW, phát triển các hạ tầng AI, phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô cực đại (hyperscale) và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.

Tháng 9 mới đây, trong khuôn khổ chuyến công tác tại UAE, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng đã có buổi làm việc với ông Ali Al Amine, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn G42.

Ông Ali Al Amine, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn G42 giới thiệu về hệ sinh thái doanh nghiệp với Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, đồng thời bày tỏ mong muốn đầu tư trung tâm dữ liệu khoảng 70 MW tại TP.HCM. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Khi đó, ông Ali Al Amine chia sẻ đề xuất đầu tư trung tâm dữ liệu khoảng 70 MW tại TP.HCM trong giai đoạn đầu, qua hợp tác với các đối tác Việt Nam như FPT và Việt Thái.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định dữ liệu là yếu tố thiết yếu của nền kinh tế số và nhấn mạnh TP.HCM đã sẵn sàng quỹ đất và hạ tầng để triển khai dự án trung tâm dữ liệu. Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho dự án, đồng thời mong muốn G42 tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ dữ liệu cho Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị G42 hỗ trợ xây dựng nền tảng số để phục vụ vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trong tương lai.

Đại diện G42 bày tỏ mong muốn được tiếp tục trao đổi, làm việc chi tiết với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam về dự án. Phó thủ tướng Thường trực thống nhất với đề xuất này, khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định pháp luật và đạt chuẩn quốc tế.