TP.HCM chi hơn 2.900 tỷ cải tạo rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng

Rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng nằm trong số hàng chục tuyến kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị xâm hại, lấn chiếm kéo dài trong nhiều năm qua.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hơn 2.939 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt và nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra rạch; nạo vét, khơi thông dòng chảy và tái tạo hệ sinh thái tự nhiên, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống và chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/4, Ủy ban Nhân dân Thành phố vừa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm quản lý dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng tại phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn quận Gò Vấp cũ).

Rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng nằm trong số hàng chục tuyến kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị xâm hại, lấn chiếm kéo dài trong nhiều năm qua, ảnh hưởng tới môi trường, chất lượng sống và tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa lớn hay triều cường.

Dự án được thực hiện giúp nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng cục bộ cho khu vực dân cư ven rạch và các tuyến đường lân cận, đặc biệt trong mùa mưa; giảm thiểu tình trạng ngập úng thường xuyên gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và hoạt động kinh tế của người dân.

Trong đó, đầu tư xây dựng rạch Ông Bầu với tổng chiều dài 380 m (đoạn 1: từ kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đến đường Trần Bá Giao có chiều dài khoảng 50 m; đoạn 2: đi gần như vuông góc với đoạn 1 nối từ chùa Như Lai kéo dài theo hướng ra đường số 14 chiều dài khoảng 330 m).

Đầu tư xây dựng rạch Chín Xiểng với tổng chiều dài 890 m (đoạn 1: từ đường Nguyễn Thái Sơn ra đến Đường số 2 với chiều dài 700 m; đoạn 2: tiếp giáp đoạn 1 ra đến đường Dương Quảng Hàm với chiều dài khoảng 100 m; đoạn 3: Kết nối từ đầu đoạn 1 đến cống hộp hiện trạng, chiều dài khoảng 90 m).

Đồng thời, dự án cũng xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng; xây đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và công viên, mảng xanh ven rạch nhằm kết nối các khu dân cư hiện hữu; góp phần giảm tải cho hạ tầng hiện tại, nâng cao khả năng tiếp cận và kết nối vùng; nâng cao chất lượng không gian sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của phường An Nhơn và khu vực lân cận.

Hiện trên địa bàn Gò Vấp trước đây đang triển khai một loạt dự án cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị, đặc biệt là 2 dự án quy mô lớn: Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (tuyến kênh dài nhất Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài gần 32 km), khởi công vào tháng 3/2023; dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (tuyến rạch ô nhiễm bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh), được khởi công từ tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Công trình xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng khi hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ với các dự án cải tạo kênh, rạch, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố, góp phần hồi sinh hệ thống sông, kênh, rạch, cải thiện môi trường nước, đồng thời tạo nền tảng cho các dự án phát triển đô thị sinh thái, hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp.