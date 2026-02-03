Chị họ lớp 5 rạch tay em bằng dao rọc giấy

UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo về vụ việc, một học sinh lớp 5 bị gây thương tích bởi chính người thân. Nạn nhân là em T.T.N. (SN 2014, ở ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc).

Theo nội dung báo cáo, bà T.T.S (SN: 1958) khi phát hiện cháu ngoại T.T.N. trên người có nhiều vết thương đã trình báo công an địa phương.

Viết thương trên tay em N.

Do cha mẹ đi làm ăn xa và đã ly hôn, em N. cùng chị họ là T.T.V. (SN 2014) được bà S. trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc. Vào khoảng giữa tháng 1/2026, hai em xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng trong sinh hoạt hàng ngày.

Cụ thể, vào ngày 12/1, trong lúc chơi điện thoại tại phòng ngủ, giữa N. và V. xảy ra cự cãi. Do bực tức vì bị N. kéo áo nhiều lần, V. đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay của em N. Hành vi này không dừng lại ở đó mà tiếp tục lặp lại vào khoảng 2 và 4 ngày sau đó, khiến N. bị thương thêm ở vùng chân và cơ thể.

Những vết thương để lại không nghiêm trọng và những đứa trẻ có quan hệ họ hàng nên gia đình không yêu cầu xử lý.

Làm việc với Công an xã Đá Bạc, em T.T.V. đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây thương tích cho em mình. Quá trình kiểm tra tại phòng ngủ của hai chị em, lực lượng chức năng phát hiện: ga nệm, tấm chăn, áo gối ôm và nhiều mảnh khăn giấy có dính vết màu đỏ nghi là máu.

Các cơ quan chức năng liên quan đã làm việc với bà T.H.T (mẹ ruột của N.) xác nhận các vết thương đã bắt đầu lành, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con. Do mối quan hệ họ hàng gần gũi, phía gia đình đã có đơn không yêu cầu xử lý đối với T.T.V.

UBND xã Đá Bạc đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần em N. Để đảm bảo môi trường sống ổn định hơn, gia đình bên nội của nữ sinh đã đón em về chăm sóc tại xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.