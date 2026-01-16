Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam thanh niên mặc đồ thể thao tử vong dưới sông ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 16/1/2026 22:39 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Chiều 16/1, người dân khu vực sông Rạch Chiếc (phường Phước Long, TP.HCM) phát hiện một thi thể nam thanh niên nổi trên mặt nước gần cầu Năm Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.HCM và Công an phường Phước Long có mặt tại hiện trường, thực hiện các bước ghi nhận, đưa thi thể nạn nhân lên bờ và phong tỏa khu vực hiện trường.

Thi the Rach Chiec TP.HCM anh 1

Hình ảnh nạn nhân tử vong dưới sông.

Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân khoảng 20-25 tuổi, mặc quần đùi màu xanh, áo đá bóng màu đỏ có in dòng chữ “Ban chỉ huy quân sự phường Phú Lâm” trên lưng, khiến nhiều người chú ý.

Thi thể sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Danh tính nạn nhân hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Xe container kéo lê xe máy, thanh niên tử vong ở TP.HCM

Sau va chạm, hai nạn nhân cùng xe máy bị xe đầu kéo container kéo lê nhiều mét khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

11:18 14/1/2026

Va chạm liên hoàn, thanh niên ngã vào gầm ôtô tử vong

Đoạn video ghi lại hình ảnh nam thanh niên 19 tuổi quê Nghệ An lái xe máy vượt xe phía trước rồi ngã ra đường, đúng lúc này ô tô bán tải đi tới cán trúng.

12:11 8/1/2026

Nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà ở TP.HCM

Sau tiếng kêu cứu hoảng loạn của người phụ nữ, người dân vào kiểm tra thì phát hiện người đàn ông tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo báo công an và phong tỏa hiện trường.

20:44 27/12/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

