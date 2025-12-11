TP.HCM cảnh báo tình trạng bán 'nhà trên giấy' chưa đủ điều kiện

Loạt dự án tại TP.HCM chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng vẫn xuất hiện tình trạng chào bán, nhận cọc. Sở Xây dựng TP cho biết sẽ xử lý vi phạm nếu có.

Ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây Dựng TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 11/12. Ảnh: Thảo Liên.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 11/12, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây Dựng TP.HCM đã có thông tin về các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý mở bán nhà hình thành trong tương lai.

Theo ông Trường, 3 dự án cao ốc An Khang (A&K Tower) của CTCP Địa ốc OBC Holdings (phường An Phú, TP.HCM), dự án The Emerald Garden View (phường Thuận An, TP.HCM) của CTCP Tập đoàn Lê Phong, và dự án đầu tư Nhà ở Một Thế Giới (tại khu dân cư Hòa Lân, phường Thuận Giao, TP.HCM) của Tập đoàn Kim Oanh (Kimoanh Group), đến nay đều chưa được Sở Xây dựng TP.HCM (kể cả Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũ) ban hành thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Sở Xây dựng TP.HCM nhận được phản ánh nhiều nhân viên môi giới bất động sản của các sàn giao dịch tổ chức chào bán, nhận cọc giữ chỗ, hợp tác góp vốn đối với các dự án này.

Trước tình trạng này, ngày 31/3, Sở Xây dựng TP.HCM đã có Thông báo số 1171 đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn thực hiện, chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Nghị định số 96/2024 của Chính phủ.

Thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản và xử lý vi phạm (nếu có).

Đồng thời, Sở sẽ tăng cường công tác tuyên truyền quy định pháp luật về điều kiện, phạm vi hoạt động môi giới bất động sản; các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, kinh doanh mua bán để người dân nắm rõ; cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản của các dự án nêu trên đến cơ quan quản lý Nhà nước để xem xét xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

Bên cạnh đó, ngày 10/10, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành Thông báo số 11410 về việc chấp hành quy định pháp luật công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn TP.HCM, đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản.

Sở nêu rõ những doanh nghiệp này phải công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh; công khai thông tin tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch; tuân thủ quy định về xử phạt hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Song song, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh để xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Liên quan đến các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP kiểm tra và đề xuất xử lý theo thẩm quyền.