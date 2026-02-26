TP.HCM cần gần 60.000 lao động sau Tết

Sau Tết, TP.HCM cần khoảng 59.481 lao động. Sang quý II/2026, nhu cầu tuyển dụng tại khu vực TP.HCM cũ sẽ tăng mạnh ở các ngành tài chính, IT, thương mại điện tử, bán lẻ, du lịch...

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 26/2, ông Đoàn Văn Khoa, Phó trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Nội vụ TP.HCM), đã chia sẻ về tình hình lao động, việc làm sau Tết Bính Ngọ 2026.

Theo ông Khoa, tính đến ngày 25/2 (mùng 9 Tết), tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc đạt khoảng 95%. Một số doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động xa quê kéo dài thời gian nghỉ Tết.

Trong khi đó, tỷ lệ thiếu hụt lao động sau Tết chỉ chiếm khoảng 1%. Ông Khoa cho biết nguyên nhân chủ yếu do người lao động nghỉ dài hoặc tìm kiếm cơ hội mới có phúc lợi tốt hơn.

Ông Đoàn Văn Khoa, Phó trưởng Phòng Việc làm - an toàn lao động (Sở Nội vụ TP.HCM) tại buổi họp báo chiều 26/2. Ảnh: Thảo Liên.

Thống kê nhu cầu tuyển dụng sau Tết, TP.HCM cần khoảng 59.481 vị trí việc làm. Trong đó, nhóm ngành lao động giản đơn chiếm gần 40%, ngành công nghiệp chế biến, kỹ thuật chiếm 23,2% và thương mại dịch vụ chiếm 8,9%, các nhóm ngành tài chính - kế toán - bất động sản khoảng 6,3%...

Có khoảng 978 doanh nghiệp đã đăng ký tuyển dụng qua Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM với hơn 36.000 vị trí, chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp và khu chế xuất (chiếm hơn 80%).

Để ổn định nguồn nhân lực, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết các doanh nghiệp và cơ quan chức năng đang tập trung xây dựng hệ thống tiền lương, thưởng và phụ cấp phù hợp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ lao động từ các tỉnh xa quay lại làm việc; cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo bảo hiểm, phúc lợi và tăng cường đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho nhân viên.

Bên cạnh đó, Sở này đã chỉ đạo tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm và phối hợp với các tỉnh lân cận để cung ứng lao động.

Theo ông Khoa, trong quý I/2026, thị trường lao động việc làm duy trì xu hướng ổn định, đặc biệt là trong các mùa cao điểm sản xuất và dịch vụ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết và hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu. Do hoạt động sản xuất kinh doanh nhộn nhịp, nhu cầu lao động tăng mạnh, nhất là các vị trí việc làm thời vụ và bán thời gian trong lĩnh vực thương mại.

Trong dịp Tết vừa qua, hơn 63.000 lao động và 2.200 doanh nghiệp vẫn làm việc xuyên Tết trong các lĩnh vực dịch vụ, vận tải và công ích.

Dự báo quý II/2026, nhu cầu tuyển dụng tại TP.HCM cũ sẽ tập trung mạnh vào các nhóm ngành dịch vụ và công nghệ, bao gồm văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, du lịch và chăm sóc khách hàng.

Trong khi đó, khu vực Bình Dương cũ tiếp tục thu hút lao động ngành chế biến, chế tạo. Còn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tập trung vào ngành cảng biển, logistics và kỹ thuật hàng hải. Đặc biệt, khu vực này sẽ ưu tiên tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao trong vận hành khai thác và kỹ thuật hàng hải.