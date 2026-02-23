VinFast cần tuyển 3.000 lao động làm việc ngay sau Tết

Ngay sau Tết, 101 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đồng loạt tuyển dụng 8.276 lao động, trong đó VinFast cần tuyển 3.000 vị trí cho nhà máy sản xuất ôtô điện trên địa bàn.

VinFast tuyển 3.000 lao động làm việc tại nhà máy Hà Tĩnh ngay sau Tết. Ảnh: VinFast.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (thuộc Sở Nội vụ Hà Tĩnh), có 101 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng, với tổng 8.276 lao động cần tuyển.

Trong đó, 14 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên 100 lao động. Về trình độ, nhu cầu tuyển dụng bao gồm 316 lao động trình độ đại học, 1.472 lao động trình độ trung cấp, cao đẳng và 6.488 lao động phổ thông.

Đáng chú ý, VinFast Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động làm việc tại nhà máy sản xuất ôtô điện trên địa bàn. Nhà máy của VinFast tại Hà Tĩnh được khánh thành vào tháng 6/2025, với quy mô 360.000 m2. Đây là nhà máy thứ 2 của doanh nghiệp tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Ngoài VinFast, còn có một số doanh nghiệp khác ở Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng lớn ngay sau Tết như May Fivestar Hà Tĩnh tuyển 1.000 lao động; May Haivina Hồng Lĩnh tuyển 500 lao động; Formosa Hà Tĩnh tuyển 500 lao động; May Appatel Tech Hà Tĩnh tuyển 500 lao động...

Xét theo lĩnh vực, ngành sản xuất và logistics có nhu cầu tuyển dụng cao nhất với 26 doanh nghiệp, tương ứng 4.440 lao động. Ngành may mặc có 9 doanh nghiệp tuyển 2.810 lao động. Nhóm dịch vụ và các lĩnh vực khác có 66 doanh nghiệp tuyển 1.026 lao động.

Các phiên giao dịch việc làm sẽ được Hà Tĩnh tổ chức kéo dài từ ngày 26/2 đến 30/3. Chuỗi phiên giao dịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, phỏng vấn và tìm kiếm việc làm phù hợp ngay tại địa phương.

Khi tham gia phiên giao dịch, người lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp uy tín; đồng thời hỗ trợ lựa chọn công việc phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và trình độ chuyên môn. Ứng viên sẽ phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, người lao động còn được cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo nghề, học ngoại ngữ gắn với việc làm; được định hướng tham gia chương trình đi học tập và làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với năng lực; cũng như được hỗ trợ kết nối phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp theo từng đợt.

Sau Tết, ngoài Hà Tĩnh, nhu cầu tuyển dụng trên cả nước dự kiến tăng cao. Theo bản tin thị trường lao động Việt Nam do Bộ Nội vụ công bố, trong quý I/2026, số người có việc làm dự kiến tăng khoảng 300.000 người so với quý trước, nâng tổng số lao động có việc làm lên 53 triệu người.

Một số ngành được dự báo tăng nhu cầu tuyển dụng như sản xuất, chế biến thực phẩm (tăng 3,1%) và sản xuất phương tiện vận tải (tăng 2,6%). Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các vị trí công nhân cơ khí, thợ hàn, thợ lắp ráp, kỹ thuật viên bảo trì và đội ngũ kỹ sư thiết kế, quản lý sản xuất.

Sự cạnh tranh lao động giữa các doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp cũng trở nên rõ nét hơn, kéo theo việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ nhà ở, đi lại để giữ chân người lao động sau Tết.

Ngược lại, các ngành sản xuất thuốc lá, hóa chất, sản phẩm hóa chất, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc và thiết bị có xu hướng thu hẹp nhu cầu tuyển dụng.