Toyota kiện đại lý, đòi bồi thường 5,1 triệu USD

Toyota vừa nộp đơn kiện 2 đại lý ở Mỹ, yêu cầu đối tác bồi thường 5,1 triệu USD do các sai phạm trong việc bán hàng.

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc kiểm toán định kỳ vào ngày tháng 3 tại đại lý Stephen Cadillac GMC và Stephen Toyota (Connecticut, Mỹ). Các kiểm toán viên của hãng đã ngỡ ngàng khi phát hiện 16 chiếc xe với tổng trị giá 1,4 triệu USD không còn trong kho bãi và cũng không hề có thông tin lưu trữ.

Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Connecticut vào tháng 4, Toyota cáo buộc đại lý đã thực hiện các giao dịch "out-of-trust" (bán xe sai tín thác).

"Các phương tiện đã bị bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng mà đại lý không hề thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản nợ vay lưu kho (floorplan financing) cho phía Toyota", nội dung trích trong đơn kiện từ Toyota.

Đáng chú ý, tình hình dường như trở nên tồi tệ hơn sau cuộc kiểm toán. Toyota cáo buộc rằng nhiều phương tiện khác tiếp tục được đưa ra khỏi đại lý một cách bất thường trong những ngày sau đó. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà Toyota yêu cầu đại lý này phải hoàn trả đã lên đến hơn 5,1 triệu USD .

Toyota cho rằng đại lý đã tự ý bán xe, không kê khai và trả tiền cho thương hiệu. Ảnh: Toyota.

Trong ngành ôtô, các đại lý thường không mua đứt xe mà sử dụng hình thức ký gửi và vay vốn từ chính các công ty tài chính của hãng xe. Khi một chiếc ôtô được bán cho khách hàng, đại lý có trách nhiệm thanh toán khoản vay tương ứng cho hãng ngay lập tức.

Việc Stephen Toyota tự ý bán xe và giữ lại dòng tiền được coi là vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận kinh doanh. Toyota đã yêu cầu tòa án cho phép thu hồi toàn bộ số xe còn lại trong kho của đại lý, đồng thời ngăn chặn việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản.

Luật sư đại diện cho phía đại lý Stephen cho biết họ đang nỗ lực phối hợp với Toyota để tìm giải pháp hòa giải. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra một làn sóng hoang mang nhẹ cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại đây.

Ghi nhận thực tế vào cuối tháng 4, 2 đại lý Stephen Toyota và Stephen Cadillac GMC vẫn mở cửa hoạt động. Dẫu vậy, không khí tại đây khá trầm lắng và nhân viên được lệnh từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến vụ kiện của hãng.