Tottenham lại cân nhắc thay HLV

Chuỗi kết quả tệ hại dưới thời Igor Tudor khiến Tottenham được cho là đang tính đến khả năng thay HLV thêm lần nữa.

Tudor đang gặp quá nhiều khó khăn trong công cuộc vực dậy một Tottenham rệu rã.

Theo The Telegraph, Tottenham đang cân nhắc thực hiện cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, sau khi Igor Tudor có khởi đầu đầy khó khăn với 3 trận thua liên tiếp kể từ khi tiếp quản đội bóng.

Ban lãnh đạo Tottenham được cho là bắt đầu tính toán các phương án dài hạn cho băng ghế huấn luyện. Truyền thông Anh xác nhận CLB có những cuộc trao đổi với HLV Roberto De Zerbi về khả năng tiếp quản đội bóng vào hè 2026.

Dù vậy, tình hình hiện tại buộc Tottenham phải hành động sớm hơn dự kiến. Một sự thay đổi khác trên băng ghế chỉ đạo trước khi mùa giải kết thúc đang được xem xét nếu phong độ của đội bóng không được cải thiện.

Nhà cầm quân người Croatia được bổ nhiệm thay Thomas Frank với hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải. Tuy nhiên, Tudor chưa thể giúp Tottenham chặn đứng đà sa sút. Tottenham hiện đối mặt với cuộc chiến khốc liệt để trụ lại Premier League. Sau thất bại 1-3 trước Crystal Palace hôm 6/3, đội bóng này chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Trận thua trước Palace cũng kéo dài chuỗi phong độ tệ hại của Tottenham. Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường, đồng thời đánh dấu trận thứ 11 liên tiếp tại Premier League mà đội bóng không biết đến mùi chiến thắng.

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD